Kapış kapış gider! 200 kilometre menzili var... Fiyatı 203.932 TL

LİVAN SMURF İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Geely, Livan markası altında geliştirdiği yeni elektrikli otomobili Livan Smurf'ün ilk resmi görüntülerini paylaştı. Araç, Çin'de popüler olan mikro EV segmentine konumlandırılıyor. Bu segmentte Wuling Hongguang Mini EV, Chery QQ Icecream ve Bestune Pony gibi güçlü rakipler bulunuyor. Smurf, fiyat avantajı ve markanın güçlü mühendislik birikimiyle bu rekabette öne çıkmayı hedefliyor.

Livan Smurf, aslında daha önce piyasaya sürülen ve 2024 yılında Ocak-Temmuz döneminde 101 bini aşkın satışa ulaşan Geely Panda Mini EV'nin yeniden markalanmış versiyonu olarak dikkat çekiyor. Bu stratejiyle Geely, şehir içi kullanıcıların ilgisini çekmeyi ve satış başarısını katlamayı amaçlıyor.