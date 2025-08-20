Kapış kapış gider! 200 kilometre menzili var... Fiyatı 203.932 TL

Çinli otomotiv devi Geely mikro elektrikli araç pazarına yeni bir oyuncu kazandırıyor. Livan Auto çatısı altında geliştirilen Livan Smurf, kompakt boyutları, sevimli tasarımı ve uygun fiyatıyla şehir içi ulaşımı yeniden tanımlamayı hedefliyor. Yaklaşık 5 bin dolardan (203 bin TL) satışa çıkacak olan model hem tasarımı hem de sunduğu pratiklik ile dikkat çekiyor. LİVAN SMURF İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI Geely, Livan markası altında geliştirdiği yeni elektrikli otomobili Livan Smurf'ün ilk resmi görüntülerini paylaştı. Araç, Çin'de popüler olan mikro EV segmentine konumlandırılıyor. Bu segmentte Wuling Hongguang Mini EV, Chery QQ Icecream ve Bestune Pony gibi güçlü rakipler bulunuyor. Smurf, fiyat avantajı ve markanın güçlü mühendislik birikimiyle bu rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Livan Smurf, aslında daha önce piyasaya sürülen ve 2024 yılında Ocak-Temmuz döneminde 101 bini aşkın satışa ulaşan Geely Panda Mini EV'nin yeniden markalanmış versiyonu olarak dikkat çekiyor. Bu stratejiyle Geely, şehir içi kullanıcıların ilgisini çekmeyi ve satış başarısını katlamayı amaçlıyor. 'KÜÇÜK KUTU' TASARIM Smurf, kompakt ve eğlenceli tasarımıyla öne çıkıyor. Ön yüzünde dar ve kapalı bir ızgara bulunuyor. 'Orman Ruhu Gözü' farları ve gümüş tonlardaki ön tampon, araca adeta gülen bir yüz ifadesi kazandırıyor. Bu detaylar, Smurf'ü genç kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir şehir otomobili haline getiriyor. Yan profilde düz hatların tercih edildiği araç, çift tonlu veya tek tonlu gövde rengi seçenekleriyle satışa sunulacak. 14 inç alaşım jantlar ise tasarımı tamamlayan bir detay olarak öne çıkıyor. EKONOMİK SÜRÜŞ Livan Smurf, küçük boyutları sayesinde şehir içi kullanım için oldukça pratik. Uzunluk: 3100 mm Genişlik: 1558 mm Yükseklik: 1610 mm Dingil mesafesi: 2015 mm Aracın boş ağırlığı 815 kg, azami yüklü ağırlığı ise 1125 kg. Bu değerler, Smurf'ü park sorunu yaşayan kalabalık şehirlerde öne çıkarıyor. Yaklaşma açısı 25 derece, uzaklaşma açısı ise 35 derece olan araç, günlük kullanımda pratik bir sürüş deneyimi sunuyor. İÇ MEKAN BAYA SADE Geely, Livan Smurf'ün iç tasarımında minimalist ama modern bir yaklaşım benimsemiş. Kullanıcılar için üç farklı renk seçeneği mevcut: Sakura Pembesi, Kale Grisi ve Orman Yeşili. Kabin içinde öne çıkan detaylar şunlar: İki kollu direksiyon simidi Döner vites kolu Yüzen tasarımlı merkezi kontrol ekranı Kullanışlı dış kancalar Bu detaylar, küçük boyutlu bir araç olmasına rağmen Smurf'ün fonksiyonel bir kullanım sunmasını sağlıyor. ABS STANDART OLARAK VAR Mikro otomobillerin en çok eleştirildiği noktalardan biri güvenlik donanımlarıdır. Geely, bu alanda kullanıcıların beklentilerini karşılamak için Smurf'ü Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi (ABS) ile donatmış. Bu sistem, ani frenlemelerde tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürüş güvenliğini artırıyor. MOTOR VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ Livan Smurf, tek bir elektrik motorundan güç alıyor. Bu motor, 30 kW (40 beygir) güç üretiyor. Maksimum hız ise 100 km/s ile sınırlı. Bu değerler, Smurf'ün şehir içi ulaşım için tasarlandığını açıkça ortaya koyuyor. Batarya tarafında ise yaklaşık 17 kWh kapasiteli Lityum Demir Fosfat (LFP) paket bulunuyor. Bu batarya ile araç, 200 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Şehir içi kullanımda bu menzil, günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. GEELY LİVAN SMURF FİYATI Geely, Livan Smurf'ü 5 bin dolar (yaklaşık 203 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunmayı planlıyor. Bu rakam, araç segmentindeki en güçlü avantajlarından biri olacak. Özellikle Çin gibi yoğun şehirleşmiş pazarlarda, düşük fiyat ve düşük işletme maliyetleri sayesinde genç sürücüler ve şehir içi kullanıcılar için cazip bir seçenek olacak. Türkiye'de henüz resmi satış açıklaması yapılmasa da, benzer modellerin ithalatına bakıldığında küçük elektrikli araçlara yönelik talebin giderek arttığı biliniyor. Eğer uygun fiyatlı bir ithalat düzenlemesi yapılırsa Smurf'ün Türkiye'de de ilgi görebileceği öngörülüyor.