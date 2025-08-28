Kanlı Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Eylül 2025 Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nedir?
Eylül 2025'te gökyüzü, yılın en büyüleyici doğa olaylarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ay, Dünya'nın gölge konisine girerek kızıl bir görünüme bürünecek ve "Kanlı Ay Tutulması" olarak bilinen bu eşsiz manzara, astronomi meraklılarının ilgisini çekecek. Geniş bir coğrafyadan izlenebilecek bu gökyüzü şöleni, Türkiye'den de gözlemlenip gözlemlenemeyeceği sorusunu gündeme getirirken, astroloji tutkunları da bu güçlü gökyüzü olayının burçlar üzerindeki etkilerini merak ediyor. İşte Kanlı Ay Tutulması'nın burçlara olan etkisi…
Giriş Tarihi: 28.08.2025 15:19