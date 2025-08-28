Kadraj Galeri Kadraj İkon Kanlı Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Eylül 2025 Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nedir?

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Eylül 2025 Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nedir?

Eylül 2025'te gökyüzü, yılın en büyüleyici doğa olaylarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ay, Dünya'nın gölge konisine girerek kızıl bir görünüme bürünecek ve "Kanlı Ay Tutulması" olarak bilinen bu eşsiz manzara, astronomi meraklılarının ilgisini çekecek. Geniş bir coğrafyadan izlenebilecek bu gökyüzü şöleni, Türkiye'den de gözlemlenip gözlemlenemeyeceği sorusunu gündeme getirirken, astroloji tutkunları da bu güçlü gökyüzü olayının burçlar üzerindeki etkilerini merak ediyor. İşte Kanlı Ay Tutulması'nın burçlara olan etkisi…

Giriş Tarihi: 28.08.2025 15:19
Kanlı Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Eylül 2025 Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nedir?

Eylül 2025'te gökyüzü büyüleyici bir şölene sahne olacak. Ay, Dünya'nın gölgesine girerek kızıl bir renge bürünecek. "Kanlı Ay Tutulması" adı verilen bu nadir olay, gökyüzü tutkunlarını ekran başına değil, gökyüzüne çevirecek. Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği merak konusu. Peki Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Eylül 2025 Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nedir?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

🌑 2025 yılının Eylül ayında gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak nadir bir doğa olayı gerçekleşecek. 7 Eylül Pazar günü yaşanacak tam Ay tutulması, Türkiye'nin birçok bölgesinden rahatlıkla izlenebilecek.

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Eylül 2025 Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nedir?

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLİR Mİ?
🌑Astronomlar, bu tutulmanın "Kanlı Ay" olarak bilinen tam Ay tutulması türünde olduğunu vurguluyor. Yaklaşık 1 saat 22 dakika sürecek bu görsel şölen, Türkiye saatiyle sabah 05.30 civarında başlayacak.


Kanlı Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Eylül 2025 Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nedir?

🌑Bu eşsiz gökyüzü olayı dünyanın pek çok yerinde gözlemlenebilecek. Türkiye'de ise Ay, tutulmuş halde doğacak ve sabahın erken saatlerinde kızıl bir parlaklıkla kendini gösterecek. Gözlem yapanlar, Ay'ın bu renk değişimini net bir şekilde fark edebilecek.

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Eylül 2025 Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nedir?

AY NEDEN KIRMIZI GÖRÜNÜYOR?
🌑"Kanlı Ay" ifadesi bilimsel bir terim olmasa da, Ay'ın tutulma sırasında aldığı kırmızımsı tonlar bu ismin halk arasında benimsenmesine yol açıyor.