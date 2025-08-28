Kanlı Ay Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Eylül 2025 Kanlı Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nedir?

🌑Bu eşsiz gökyüzü olayı dünyanın pek çok yerinde gözlemlenebilecek. Türkiye'de ise Ay, tutulmuş halde doğacak ve sabahın erken saatlerinde kızıl bir parlaklıkla kendini gösterecek. Gözlem yapanlar, Ay'ın bu renk değişimini net bir şekilde fark edebilecek.