Kandil orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?
İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili 2025 yılında 13 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gece öncesinde birçok Müslüman ibadetlerini artırarak manevi olarak arınmaya hazırlanıyor. Özellikle Berat Kandili orucu kandil gecesini ihya etmek isteyenler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Berat Kandili orucu ne zaman tutulur ve kaç gün sürer? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 19:59 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:59