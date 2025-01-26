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Kandil günü regl iken ne yapılır, ibadet edilir mi? Miraç Kandili'nde adetliyken dua okunur mu, tesbih çekilir mi?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili milyonlarca kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Bu mübarek gece dualarla, ibadetlerle ve tövbelerle geçirilirken, adet döneminde olan kadınlar da manevi atmosferin bir parçası olmak istiyor. Peki hayızlı olan kadınlar kandil gecesinde ne yapabilir? İşte adetliyken yapılabilecek ibadetler.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:52
Kandil günü regl iken ne yapılır, ibadet edilir mi? Miraç Kandili’nde adetliyken dua okunur mu, tesbih çekilir mi?

Miraç Kandili İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) manevi yolculuğunu anmak ve bu özel gecede ibadet etmek için değerlendirilen kutsal bir gündür. Ancak adet döneminde olan kadınlar için bazı ibadetler sınırlanmıştır. Buna rağmen bu mübarek gecenin manevi feyzinden faydalanmak için yapılabilecek pek çok ibadet bulunmaktadır.

Kandil günü regl iken ne yapılır, ibadet edilir mi? Miraç Kandili’nde adetliyken dua okunur mu, tesbih çekilir mi?

ADETLİ KADINLAR KANDİL GECELERİNDE NASIL İBADET EDEBİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler" şeklindeki açıklamasına adetli kadınların, Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş ve bu noktanın muallak olduğu ifadelerini eklemiştir.

Bunların yanı sıra adetli kadınların Kur'an dinlemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını da vurgulamıştır.

Kandil günü regl iken ne yapılır, ibadet edilir mi? Miraç Kandili’nde adetliyken dua okunur mu, tesbih çekilir mi?

ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR NELERDİR?

Adetliyken dua etmenin hiçbir sakıncası olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi de dua niyetine okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de dua etmek amacıyla okunabilir.

Kandil günü regl iken ne yapılır, ibadet edilir mi? Miraç Kandili’nde adetliyken dua okunur mu, tesbih çekilir mi?

Adetliyken kandillerde okunabilecek bazı dualar:

"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Peygamber Efendimiz'in (SAV) mübarek gecelerden olan Berat Kandilinde okuduğu, "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" duasını da adetli kadınlar, kadir gecesinde ve kandillerde edebilirler.

Kandil günü regl iken ne yapılır, ibadet edilir mi? Miraç Kandili’nde adetliyken dua okunur mu, tesbih çekilir mi?

ADET DÖNEMİNDE TESPİH ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Adetli kadınlara namaz, oruç, hac gibi ibadetler yasak kılınmış olsa da dua ve zikir edebilir, tespih çekebilir. Diyanet'e göre kadınlar regli dönemlerinde, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.