Kandil günü regl iken ne yapılır, ibadet edilir mi? Miraç Kandili'nde adetliyken dua okunur mu, tesbih çekilir mi?
Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili milyonlarca kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Bu mübarek gece dualarla, ibadetlerle ve tövbelerle geçirilirken, adet döneminde olan kadınlar da manevi atmosferin bir parçası olmak istiyor. Peki hayızlı olan kadınlar kandil gecesinde ne yapabilir? İşte adetliyken yapılabilecek ibadetler.
Giriş Tarihi: 26.01.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:52