Kamuya Nisan ayında KPSS'li KPSS'siz binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

Türkiye genelinde kamu kurumları, Nisan ayı personel alımlarına ilişkin ilanları yayımladı. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere binlerce pozisyon için başvurular başlarken, en dikkat çeken açıklama Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nden geldi. İşte Nisan 2025 dönemi için öne çıkan alım ilanları.