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Kamuya Nisan ayında KPSS'li KPSS'siz binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

Türkiye genelinde kamu kurumları, Nisan ayı personel alımlarına ilişkin ilanları yayımladı. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere binlerce pozisyon için başvurular başlarken, en dikkat çeken açıklama Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nden geldi. İşte Nisan 2025 dönemi için öne çıkan alım ilanları.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 11:32
Kamuya Nisan ayında KPSS’li KPSS’siz binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

📌 Öne Çıkan Kurumlar ve Kontenjanlar

Kurum KPSS Şartı Alınacak Kişi Başvuru Tarihleri
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 60 puan 3.477 kişi 14 Nisan 2025'e kadar
TİGEM KPSS'siz 306 kişi 2-7 Nisan 2025

Kamuya Nisan ayında KPSS’li KPSS’siz binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı 60 puan 130 kişi 3-18 Nisan 2025
Diyarbakır Büyükşehir Bel. 60 puan 100 kişi 18 Nisan 2025'e kadar
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 2 kişi 25 Nisan 2025'e kadar
Kamuya Nisan ayında KPSS’li KPSS’siz binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

🔍 KPSS'siz Alım Yapan Kurumlar

TİGEM: 306 kişi (Hayvan Bakıcısı, Tarla İşçisi)

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 1 kişi (Hizmetli, acil)

Tire Belediyesi: 3 kişi (Temizlik Personeli)

Kamuya Nisan ayında KPSS’li KPSS’siz binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

📅 Son Başvuru Tarihlerine Dikkat!

En Yakın Tarih: 7 Nisan (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi – 17 kişi)

En Yüksek Kontenjan: OGM (3.477 kişi)

KPSS Puanı Düşük Olanlar İçin: Dalaman Belediyesi (55 puan)

Kamuya Nisan ayında KPSS’li KPSS’siz binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

📝 Başvuru Şartları Neler?

  • Genel Koşullar:
    ✔️ TC vatandaşı olmak,
    ✔️ 18 yaşını doldurmuş olmak,