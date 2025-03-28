Kamuya Nisan ayında KPSS’li KPSS’siz binlerce memur, işçi ve personel alımı! İşte kadrolar ve şartlar

Türkiye genelinde kamu kurumları, Nisan ayı personel alımlarına ilişkin ilanları yayımladı. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere binlerce pozisyon için başvurular başlarken, en dikkat çeken açıklama Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nden geldi. İşte Nisan 2025 dönemi için öne çıkan alım ilanları.
|Kurum
|KPSS Şartı
|Alınacak Kişi
|Başvuru Tarihleri
|Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
|60 puan
|3.477 kişi
|14 Nisan 2025'e kadar
|TİGEM
|KPSS'siz
|306 kişi
|2-7 Nisan 2025
|Kültür ve Turizm Bakanlığı
|60 puan
|130 kişi
|3-18 Nisan 2025
|Diyarbakır Büyükşehir Bel.
|60 puan
|100 kişi
|18 Nisan 2025'e kadar
|Ticaret Bakanlığı
|KPSS'siz
|2 kişi
|25 Nisan 2025'e kadar