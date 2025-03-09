Kadraj Galeri Kadraj İkon Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...

Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...

Kamu kurumlarına yönelik personel alımları hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılı mart ayı itibarıyla 24 farklı kamu kurumu ve belediye başkanlığı toplamda 7.374 kişilik alım yapacak. Alımlar farklı meslek gruplarında gerçekleştirilecek ve başvurular için belirlenen tarihler de açıklandı. Öne çıkan başvurular arasında Orman Genel Müdürlüğü'nün 4.500 işçi alımı, Ticaret Bakanlığı'nın 988 personel alımı ve TÜBİTAK'ın 737 işçi alımı yer alıyor. Ayrıca belediyeler de zabıta memurluğundan mühendisliğe kadar birçok kadroda personel alacak.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:09 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:09
Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...

Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu kurumları 7.374 yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu. Kamuda istihdam sağlanacak bu ilanlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, SSB ve daha birçok kurumun katıldığı bu alımlarla ilgili detaylar haberimizde.

Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...

Ticaret Bakanlığı 988 Personel Alacak

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımların 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu olarak gerçekleştirilecek. Alımlar arasında, gümrük muhafaza memuru, mühendis, büro personeli, gemi adamı gibi kadrolar bulunuyor. Başvurulara 10 Mart'ta başlanacak, son başvuru tarihi ise 14 Mart.

Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 İşçi Alacak

Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 4.500 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 10 Mart'ta başlayacak ve 14 Mart'ta sona erecek. Bu alımlar orman işlerinde çalışacak personel için büyük bir fırsat sunuyor.

Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlar hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli gibi kadrolarda gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 21 Mart'ta sona erecek.

Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...

Bakırköy Belediyesi 60 Memur Alacak

Bakırköy Belediye Başkanlığı, 60 memur alımı yapacak. Zabıta memuru ve diğer memur kadrolarında gerçekleştirilecek olan bu alımlar için başvurular 7 Nisan'da başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.