Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...
Kamu kurumlarına yönelik personel alımları hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılı mart ayı itibarıyla 24 farklı kamu kurumu ve belediye başkanlığı toplamda 7.374 kişilik alım yapacak. Alımlar farklı meslek gruplarında gerçekleştirilecek ve başvurular için belirlenen tarihler de açıklandı. Öne çıkan başvurular arasında Orman Genel Müdürlüğü'nün 4.500 işçi alımı, Ticaret Bakanlığı'nın 988 personel alımı ve TÜBİTAK'ın 737 işçi alımı yer alıyor. Ayrıca belediyeler de zabıta memurluğundan mühendisliğe kadar birçok kadroda personel alacak.
Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:09