Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...

Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu kurumları 7.374 yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu. Kamuda istihdam sağlanacak bu ilanlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, SSB ve daha birçok kurumun katıldığı bu alımlarla ilgili detaylar haberimizde.