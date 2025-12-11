Kadraj Galeri Kadraj İkon Kamuya 292 memur alınacak! KPSS'li KPSS'siz ilanlar açıldı: KTÜ, Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu...

Kamuya 292 memur alınacak! KPSS'li KPSS'siz ilanlar açıldı: KTÜ, Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu...

2026 yılı yaklaşırken kamu kurumlarında kariyer hedefleyen adaylar yayımlanan personel alım ilanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve farklı devlet kurumlarının duyuruları, başvuru tarihleri ve şartlarıyla birlikte yakından takip ediliyor. KPSS puanıyla yapılan alımların yanında bazı kadrolar için sınav şartı olmadan da başvuru imkanı bulunuyor.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:31
Kamuya 292 memur alınacak! KPSS’li KPSS’siz ilanlar açıldı: KTÜ, Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu...

Adaylar hangi kuruma kaç personel alınacağını ve başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Kamu kurumlarının güncel alım süreçlerine ilişkin detaylar ise netleşmeye devam ediyor.

Kamuya 292 memur alınacak! KPSS’li KPSS’siz ilanlar açıldı: KTÜ, Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu...

KPSS'Lİ VE KPSS'SİZ KAMU ALIMLARI DEVAM EDİYOR

Memur, sözleşmeli personel, akademik kadro, işçi ve askeri pozisyonlar için yapılan alımların koşulları ilana göre değişiklik gösteriyor. Kurumlar, KPSS puan sıralamasıyla ya da kendi düzenledikleri sınavlarla personel istihdam ediyor. 2026 yılı içinde de birçok kamu kurumunda yeni kadrolar açılmaya devam edecek.

Kamuya 292 memur alınacak! KPSS’li KPSS’siz ilanlar açıldı: KTÜ, Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu...

KTÜ'DE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Farabi Hastanesi bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 28 Kasım-12 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kamuya 292 memur alınacak! KPSS’li KPSS’siz ilanlar açıldı: KTÜ, Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu...

Adaylar KPSSP3 puanının yüzde 70'i ve yabancı dil puanının yüzde 30'u dikkate alınarak sıralamaya tabi tutulacak. Her pozisyon için en yüksek puanlı adaylardan 10 katı kadar kişi sözlü sınava çağrılacak.

Kamuya 292 memur alınacak! KPSS’li KPSS’siz ilanlar açıldı: KTÜ, Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu...

SAĞLIK BAKANLIĞI 66 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara'da düzenlenecek iki aşamalı yarışma sınavıyla 66 Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek.