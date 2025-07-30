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Kamçatka Yarımadası’nın haritadaki yeri: Kamçatka nerede, hangi ülkede?

Rusya'nın doğu kesiminde bulunan Kamçatka Yarımadası, son yaşanan 8.8 büyüklüğündeki depremle birlikte gündeme geliyor. Bölgenin sık sık yaşanan sismik hareketlilikleri, birçok kişinin "Kamçatka nerede, haritada hangi konumda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Kamçatka Yarımadası tam olarak nerede yer alıyor ve hangi ülkeye ait? İşte Kamçatka'nın haritadaki yeri ve bölgenin jeolojik önemi hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 30.07.2025 12:05
Kamçatka Yarımadası’nın haritadaki yeri: Kamçatka nerede, hangi ülkede?

Kamçatka Yarımadası, konumu ve jeolojik özellikleriyle, yaşanan büyük depremin ardından ilgi odağı haline geldi. Dünya genelinde haber kaynaklarının dikkatini çeken Kamçatka, özellikle sık sık yaşanan depremler ve volkanik faaliyetler nedeniyle yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Kamçatka nerede, hangi ülkede?

Kamçatka Yarımadası’nın haritadaki yeri: Kamçatka nerede, hangi ülkede?

KAMÇATKA YARIMADASI NEREDE?

Kamçatka, Rusya Federasyonu sınırları içinde bulunan ve Asya kıtasının kuzeydoğusunda konumlanan bir yarımadadır. Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi arasında yer alan bu bölge, yaklaşık 1.250 kilometrelik bir genişliğe sahiptir.

Kamçatka Yarımadası’nın haritadaki yeri: Kamçatka nerede, hangi ülkede?

Harita üzerinde Kamçatka, Japonya'nın kuzeydoğusuna ve Alaska'nın karşı kıyısına denk düşer. Yarımadadaki en büyük yerleşim yeri ise Petropavlovsk-Kamçatskiy şehridir.

Kamçatka Yarımadası’nın haritadaki yeri: Kamçatka nerede, hangi ülkede?

Kamçatka, sismik açıdan yoğun aktivitenin yaşandığı "Pasifik Ateş Çemberi" bölgesinde bulunmaktadır. Bu yüzden bölge, sık sık volkanik patlamalar ve deprem olaylarıyla karşılaşır.

Kamçatka Yarımadası’nın haritadaki yeri: Kamçatka nerede, hangi ülkede?

Kamçatka'da 160'tan fazla volkan bulunmakta olup, bunların yaklaşık 30'u halen aktif olarak faaliyet göstermektedir.