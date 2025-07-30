Kamçatka Yarımadası’nın haritadaki yeri: Kamçatka nerede, hangi ülkede?
Rusya'nın doğu kesiminde bulunan Kamçatka Yarımadası, son yaşanan 8.8 büyüklüğündeki depremle birlikte gündeme geliyor. Bölgenin sık sık yaşanan sismik hareketlilikleri, birçok kişinin "Kamçatka nerede, haritada hangi konumda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Kamçatka Yarımadası tam olarak nerede yer alıyor ve hangi ülkeye ait? İşte Kamçatka'nın haritadaki yeri ve bölgenin jeolojik önemi hakkında bilgiler…
Giriş Tarihi: 30.07.2025 12:05