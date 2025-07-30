Kamçatka Yarımadası’nın haritadaki yeri: Kamçatka nerede, hangi ülkede?

KAMÇATKA YARIMADASI NEREDE?

Kamçatka, Rusya Federasyonu sınırları içinde bulunan ve Asya kıtasının kuzeydoğusunda konumlanan bir yarımadadır. Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi arasında yer alan bu bölge, yaklaşık 1.250 kilometrelik bir genişliğe sahiptir.