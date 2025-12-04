Kalp, şeker, tansiyon, kolesterol... 1 bardakta bile genleri yeniliyor!
Yeni araştırmalar kahvaltı masasının sıradan bir parçası olarak görülen portakal suyunun vücutta sandığımızdan çok daha kapsamlı değişikliklere yol açtığını gösteriyor. Bilim insanları düzenli portakal suyu tüketiminin bağışıklık hücrelerindeki binlerce genin çalışma şeklini değiştirdiğini ortaya koydu. Bu genlerin önemli bir bölümü kan basıncının düzenlenmesi, iltihabın azaltılması ve şeker metabolizmasının kontrolü gibi uzun vadeli kalp-damar sağlığı açısından kritik süreçlerde görev yapıyor.
