Kalp, şeker, tansiyon, kolesterol... 1 bardakta bile genleri yeniliyor!

Son çalışmada, yetişkinlere iki ay boyunca her gün 500 ml pastörize saf portakal suyu içirildi. 60 günün sonunda stres sırasında aktive olan NAMPT, IL6, IL1B ve NLRP3 gibi iltihapla bağlantılı genlerin daha az aktif olduğu belirlendi. Böbreklerin sodyum tutma kapasitesini etkileyen SGK1 geninin aktivitesi de düşüş gösterdi.