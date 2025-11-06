Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki! Seda Sayan'ın gelin adayı bakın ne halde: Solmaz da solmuş
Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği bir evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, kalça danslarıyla hafızalara kazınmış ve o dönem sık sık adından söz ettirmişti. Bir süre dizi oyunculuğu da yapan Çiros, uzun bir aradan sonra yine gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tekrar dikkat çeken Çiros'un, son hali görenleri şaşkına çevirdi. Aldığı kilolarla dikkat çeken Çiros için 'Solmaz da solmuş', 'Eskiden daha güzeldin valla', 'Ne olmuş sana' yorumları yapıldı. İşte Solmaz Çiros'un son hali...
Giriş Tarihi: 06.11.2025 12:36