Kadraj Galeri Kadraj İkon Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki! Seda Sayan'ın gelin adayı bakın ne halde: Solmaz da solmuş

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki! Seda Sayan'ın gelin adayı bakın ne halde: Solmaz da solmuş

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği bir evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, kalça danslarıyla hafızalara kazınmış ve o dönem sık sık adından söz ettirmişti. Bir süre dizi oyunculuğu da yapan Çiros, uzun bir aradan sonra yine gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tekrar dikkat çeken Çiros'un, son hali görenleri şaşkına çevirdi. Aldığı kilolarla dikkat çeken Çiros için 'Solmaz da solmuş', 'Eskiden daha güzeldin valla', 'Ne olmuş sana' yorumları yapıldı. İşte Solmaz Çiros'un son hali...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 12:36
Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki! Seda Sayan’ın gelin adayı bakın ne halde: Solmaz da solmuş

Seda Sayan'ın sunduğu evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, o yıllarda yaptığı kalça danslarıyla hafızalara kazınmış ve kısa sürede geniş kitlelere adını duyurmuştu. Program sonrası bir süre dizi oyunculuğu da yapan Çiros, uzun süre sonra tekrar gündeme geldi.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki! Seda Sayan’ın gelin adayı bakın ne halde: Solmaz da solmuş

Sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen Solmaz Çiros'un son hali takipçilerini şaşırttı.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki! Seda Sayan’ın gelin adayı bakın ne halde: Solmaz da solmuş

Paylaşımlarında gözle görülür şekilde kilo aldığı fark edilen Çiros'a sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki! Seda Sayan’ın gelin adayı bakın ne halde: Solmaz da solmuş

Kullanıcılar, "Solmaz da solmuş", "Eskiden daha güzeldin valla", "Ne olmuş sana?" gibi yorumlarla ünlü ismin değişimini konuştu.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki! Seda Sayan’ın gelin adayı bakın ne halde: Solmaz da solmuş

Bir dönem ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Solmaz Çiros'un yeni paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.