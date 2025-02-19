Kahvaltıda başka bir şey aramayacaksınız; Faydası bol, lezzeti şov çılbır tarifi

Protein deposu yumurtanın sarımsaklı yoğurt ve baharatlı tereyağıyla buluştuğu efsane lezzet: Çılbır! Klasik tariflere meydan okuyan bu versiyonuyla hem gözlere hem damaklara hitap edecek bir ziyafete hazır olun. Tarif detaylarını bir araya getirdik. MALZEMELER: 2 adet taze yumurta YAPILIŞI: Sarımsaklı Yoğurdu Hazırlayın: Süzme yoğurdu bir kaseye alın, içine rendelenmiş sarımsağı ve bir tutam tuzu ekleyip güzelce karıştırın. Kenara alın. Yumurtaları Hazırlayın: Geniş bir tencerede su kaynatın. Kaynamaya yakın içine elma sirkesini ve bir çimdik tuz ekleyin. Suyu hafifçe karıştırarak girdap oluşturun. Yumurtaları tek tek kırıp suyun içine nazikçe bırakın. Orta ateşte 3-4 dakika pişirin ve kevgirle alın. Sosunu Hazırlayın: Küçük bir tavada tereyağını eritin, zeytinyağını ekleyin. Üzerine pul biber, kırmızı toz biber ve sumağı ekleyip 1 dakika kadar karıştırarak kavurun. VE FİNAL! Yoğurdu servis tabağına yayın, üzerine poşe yumurtaları yerleştirin. Son olarak baharatlı tereyağını gezdirerek dökün. Afiyet olsun... İpucu: Yumurtaların daha parlak ve şekilli olması için sirke şart! Ekstra lezzet için üzerine kavrulmuş ceviz ya da kızarmış ekmek kırıntıları da ekleyebilirsiniz. Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.