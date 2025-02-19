Kadraj Galeri Kadraj İkon Kahvaltıda başka bir şey aramayacaksınız; Faydası bol, lezzeti şov çılbır tarifi

Kahvaltıda başka bir şey aramayacaksınız; Faydası bol, lezzeti şov çılbır tarifi

Sarımsaklı yoğurdun ferahlığı, tereyağlı baharat sosunun enfes aroması ve mükemmel kıvamda poşe yumurtalar… İşte kahvaltı sofralarınızı şölene dönüştürecek, faydası bol, lezzeti şov çılbır tarifi...

Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:08
Kahvaltıda başka bir şey aramayacaksınız; Faydası bol, lezzeti şov çılbır tarifi

Protein deposu yumurtanın sarımsaklı yoğurt ve baharatlı tereyağıyla buluştuğu efsane lezzet: Çılbır! Klasik tariflere meydan okuyan bu versiyonuyla hem gözlere hem damaklara hitap edecek bir ziyafete hazır olun. Tarif detaylarını bir araya getirdik.

Kahvaltıda başka bir şey aramayacaksınız; Faydası bol, lezzeti şov çılbır tarifi

MALZEMELER:

2 adet taze yumurta
1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (rendelenmiş)
1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber
½ çay kaşığı toz kırmızı biber

½ çay kaşığı sumak
Tuz

Kahvaltıda başka bir şey aramayacaksınız; Faydası bol, lezzeti şov çılbır tarifi

YAPILIŞI:

Sarımsaklı Yoğurdu Hazırlayın:

Süzme yoğurdu bir kaseye alın, içine rendelenmiş sarımsağı ve bir tutam tuzu ekleyip güzelce karıştırın. Kenara alın.

Kahvaltıda başka bir şey aramayacaksınız; Faydası bol, lezzeti şov çılbır tarifi

Yumurtaları Hazırlayın:

Geniş bir tencerede su kaynatın. Kaynamaya yakın içine elma sirkesini ve bir çimdik tuz ekleyin. Suyu hafifçe karıştırarak girdap oluşturun. Yumurtaları tek tek kırıp suyun içine nazikçe bırakın. Orta ateşte 3-4 dakika pişirin ve kevgirle alın.

Kahvaltıda başka bir şey aramayacaksınız; Faydası bol, lezzeti şov çılbır tarifi

Sosunu Hazırlayın:

Küçük bir tavada tereyağını eritin, zeytinyağını ekleyin. Üzerine pul biber, kırmızı toz biber ve sumağı ekleyip 1 dakika kadar karıştırarak kavurun.