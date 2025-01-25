Kağıthane'de korkutan görüntü! Çatlaklar oluştu, bina boşaltıldı
Kağıthane'de bir inşaatta yaklaşık 2 ay önce başlayan kazık çakma çalışması nedeniyle yan taraftaki 3 katlı binada çatlaklar oluştu. Ağır hasar alan binayla ilgili zabıta ekiplerinin mühürleme yapacağını söylemesi üzerine binadakiler apar topar evlerini boşalttı. Mühürlenen binanın sahibi Nuran Kal, "Ben müteahhiti uyardım ancak o bana 'binayı bize ver' dedi. Bizi apar topar çıkarttılar, nereye gideceğimizi de bilemiyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:54