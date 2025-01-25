MÜTEAHHİTİ UYARDIM 'BANA BİNAYI VER' DEDİ'

Nuran Kal, "Biz o kadar sallandık ki can havliyle dışarıya çıktık. Dışarıya çıktıktan sonra müteahhitin kim olduğunu sordum ve bana gösterdiler. Çağırdım ve bu şekilde mi yıkıyorsunuz dedim. Böyle bilinçsiz yıkılmaz. 2 ay önce çalışma başlarken ben duvarlarda hafif açılmalar gördüm ve yine gidip müteahhiti uyardım. Banyomda ve duvarlardaki resimlerde kayma başladı. Ben müteahhiti uyardım ancak o bana binayı bize ver dedi. O işte öyle olmuyor. Son 3 gündür her yer çatlıyor. Kendisini uyarıyorum ve ev çatlıyor diyorum. Ev tehlike altında dedim" dedi.