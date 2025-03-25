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Kadir Gecesi'nde Peygamberimizin okuduğu dualar: Kadir Gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilmeli?

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, dualarla ve ibadetlerle yarın gece idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, rahmet ve mağfiretin kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabul edildiği en kıymetli vakitlerden biridir. Müminler, bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmek için tesbih ve zikirlerle Allah'a yönelirler. Peki Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilmeli? 2025 Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler? İşte bu faziletli gecede okunacak esmalar ve dualar…

Giriş Tarihi: 25.03.2025 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:04
Kadir Gecesi’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilmeli? 2025 Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, dualarla, ibadetlerle ve zikirlerle idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabul edildiği en kıymetli vakitlerden biri olarak kabul edilir. Müminler bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek için namaz, tesbih, zikir ve dualarla Allah'a yönelirler. Peki Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, hangi esmalar ve zikirler çekilmeli? İşte bu faziletli gecede okunması tavsiye edilen dualar ve sureler…

Kadir Gecesi’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilmeli? 2025 Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler

Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler

  1. 100 La ilaheillallah
  2. 100 Elhamdülillah
  3. 100 Allahü Ekber
  4. 100 Sübhanallah
  5. 100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
  6. 100 "Elem neşrah leke sadrak"
  7. 100 defa da Resûlullah (s.a.v.)
  8. 100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"
  9. 100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"
  10. 100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
  11. 100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)
Kadir Gecesi’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilmeli? 2025 Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler

Tesbih-i Tercih:

"Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih,

Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."

Kadir Gecesi’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilmeli? 2025 Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler

Salavat Getirme:

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salavat getirmek de Kadir Gecesi'nde yapılan zikirlerdendir. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" şeklinde salavat getirerek Allah'ın rahmetine ve bereketine nail olmak için dua edebilirsiniz.

Kadir Gecesi’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilmeli? 2025 Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler

Esma-ül Hüsna:

Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de sıkça tercih edilen bir ibadettir. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi Allah'ın isimlerini zikrederek manevi bir huzur elde etmeye çalışabilirsiniz.