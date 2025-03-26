Kadraj Galeri Kadraj İkon Kadir Gecesi sözleri kısa uzun: WhatsApp’ta 10 resimli Kadir Gecesi tebrik mesajı: Dualı anlamlı Kadir Gecesi mesajı

Kadir Gecesi sözleri kısa uzun: WhatsApp’ta 10 resimli Kadir Gecesi tebrik mesajı: Dualı anlamlı Kadir Gecesi mesajı

Rahmetin coştuğu, duaların kabul olduğu ve her anının bin aydan daha değerli olduğu Kadir Gecesi'ni sevdiklerinizle paylaşmanın en güzel yolu, anlam dolu mesajlardan geçiyor. Biz de bu mübarek geceye özel olarak hazırlanmış, ayet ve hadislerle süslenmiş, birbirinden özel 10 tasarımlı Kadir Gecesi mesajını sizler için derledik. Bu mesajlar, hem manevi duygularınızı en güzel şekilde ifade edecek hem de WhatsApp'ta en çok paylaşılacak içerikler arasında yer alacak. İşte yürekleri ısıtacak, gönülleri ferahlatacak o özel mesajlar...

Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 12:57
Kadir Gecesi sözleri kısa uzun: WhatsApp’ta 10 resimli Kadir Gecesi tebrik mesajı: Dualı anlamlı Kadir Gecesi mesajı

WhatsApp'ta en çok paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları burada! Dualı, resimli ve ayetlerle süslü 10 özel tasarımı derledik. Bin aydan daha hayırlı bu geceyi sevdiklerinize bu mesajlarla hatırlatın! Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, affın, merhametin ve duaların kabul olduğu mübarek bir gecedir. Müslümanlar, bu anlamlı gecede sevdiklerine dualı, ayetli ve resimli tebrik mesajları göndererek manevi duygularını paylaşıyor. Kur'an'ın indirildiği bu kutlu geceyi en güzel sözlerle anmak isteyenler için kısa, uzun ve görselli Kadir Gecesi mesajlarını derledik. İşte 2025 resimli Kadir Gecesi mesajları…

Kadir Gecesi sözleri kısa uzun: WhatsApp’ta 10 resimli Kadir Gecesi tebrik mesajı: Dualı anlamlı Kadir Gecesi mesajı

2025 KADİR GECESİ RESİMLİ MESAJLAR

◼ Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi sözleri kısa uzun: WhatsApp’ta 10 resimli Kadir Gecesi tebrik mesajı: Dualı anlamlı Kadir Gecesi mesajı

🤲 Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu özel gecede dualarınız kabul, günahlarınız af olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!

Kadir Gecesi sözleri kısa uzun: WhatsApp’ta 10 resimli Kadir Gecesi tebrik mesajı: Dualı anlamlı Kadir Gecesi mesajı

🕋 Bu mübarek gecede edilen duaların, dökülen gözyaşlarının ve yapılan ibadetlerin kabul olması dileğiyle... Kadir Geceniz hayırlı olsun!

Kadir Gecesi sözleri kısa uzun: WhatsApp’ta 10 resimli Kadir Gecesi tebrik mesajı: Dualı anlamlı Kadir Gecesi mesajı

✨ Karanlıklar aydınlığa, dualar umutlara dönüşsün. Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun!