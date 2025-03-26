KADİR GECESİ İÇİN 7 ALTIN TAVSİYE! Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü geçirmek için neler yapmalıyız?
Kadir gecesi İslam dünyasında yılın en kutsal gecesi olarak kabul edilir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gece Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve bereketinin bolca yağdığı özel bir zaman dilimidir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'yle bu gecenin önemine dikkat çekilmiştir. Müslümanlar bu özel gecede Allah'a yaklaşmak, dualarını kabul ettirmek ve manevi huzur bulmak için çeşitli ibadetlerle geceyi değerlendirmektedir. Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü eda edebilmek için yapılması gerekenleri sizler için yedi maddede özetledik.
Giriş Tarihi: 26.03.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 08:37