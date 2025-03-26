KADİR GECESİ İÇİN 7 ALTIN TAVSİYE! Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü geçirmek için neler yapmalıyız?

İbadethanelerde olalım

◼ Fikriyat'ta yer alan habere göre, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan hayırlı" olarak zikredilen Kadir gecesini en güzel şekilde idrak etme yollarından birisi camilerde, müminlerle beraber topluca ibadet etmektir.

◼ Toplu eda edilen namazların tek başına eda edilenlerden daha fazla sevap olduğunu bizzat Resul-i Ekrem (SAV) bize bildirir. Bundan dolayı Kadir gecesini kaçırmamak, hakkıyla eda etmek isteyenler evvela camilere gitmelidir.