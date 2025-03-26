Kadraj Galeri Kadraj İkon KADİR GECESİ İÇİN 7 ALTIN TAVSİYE! Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü geçirmek için neler yapmalıyız?

KADİR GECESİ İÇİN 7 ALTIN TAVSİYE! Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü geçirmek için neler yapmalıyız?

Kadir gecesi İslam dünyasında yılın en kutsal gecesi olarak kabul edilir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gece Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve bereketinin bolca yağdığı özel bir zaman dilimidir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'yle bu gecenin önemine dikkat çekilmiştir. Müslümanlar bu özel gecede Allah'a yaklaşmak, dualarını kabul ettirmek ve manevi huzur bulmak için çeşitli ibadetlerle geceyi değerlendirmektedir. Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü eda edebilmek için yapılması gerekenleri sizler için yedi maddede özetledik.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 08:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 08:37
KADİR GECESİ İÇİN 7 ALTIN TAVSİYE! Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü geçirmek için neler yapmalıyız?

İbadethanelerde olalım

◼ Fikriyat'ta yer alan habere göre, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan hayırlı" olarak zikredilen Kadir gecesini en güzel şekilde idrak etme yollarından birisi camilerde, müminlerle beraber topluca ibadet etmektir.

◼ Toplu eda edilen namazların tek başına eda edilenlerden daha fazla sevap olduğunu bizzat Resul-i Ekrem (SAV) bize bildirir. Bundan dolayı Kadir gecesini kaçırmamak, hakkıyla eda etmek isteyenler evvela camilere gitmelidir.

KADİR GECESİ İÇİN 7 ALTIN TAVSİYE! Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü geçirmek için neler yapmalıyız?

Kur'an-ı Kerim okumak

◼ Ramazan ayının son günlerinden birinin içinde gizlenmiş olan Kadir gecesinde bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, Allah Teala'nın kelamını zikretmek hoş bir ibadettir.

◼ Kur'an-ı Kerim ruhumuza şifa olduğu gibi aynı zamanda zikirdir. Kur'an'ın huşu içinde okunması insanı ferahlatır ve rahmet kapılarına gark eder.

KADİR GECESİ İÇİN 7 ALTIN TAVSİYE! Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü geçirmek için neler yapmalıyız?

Tesbih namazı kılmak

◼ Allah Resulü'nün (SAV) hiç olmazsa ömürde bir kılınması yönünde tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir gecesini eda eden Müslümanların rağbet ettiği bir nafile namazdır.

◼ Normal zamanlardan farklı olarak namazın her rükununde "Sübhânallâhi ve'l-hamdu lillahi velâ ilâhe illallâhu vallahu ekber" tesbihi getirilir.

KADİR GECESİ İÇİN 7 ALTIN TAVSİYE! Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü geçirmek için neler yapmalıyız?

İstiğfar etmek

◼ İnsanlık her zaman istiğfar etmeye muhtaç. Bu meyanda Kadir gecesinde bol bol istiğfar ederek Hak Teala'nın rızasını arzulamamız gerekir.

◼ İstiğfar kavramı mana olarak da gerçekleşen olumsuz eylemlerden dolayı Hak Teala'dan af dileme ve mağfiret niyaz etme anlamına gelir. Resulullah (SAV) gün içerisinde sıklıkla istiğfar eder ve bu eylemi müminlere tavsiye ederdi.

KADİR GECESİ İÇİN 7 ALTIN TAVSİYE! Kadir gecesini daha faziletli ve rahmet yüklü geçirmek için neler yapmalıyız?

Dua etmek

◼ Kadir gecesinde kulluğun bilincinin farkına varabilmenin yollarından birisi de Allah Teala'ya dua etmektir. Dua acziyetimizin idrakine varmak, bir tefekkür düzlemi oluşturabilmemiz açısından çok önemlidir.

◼ "Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir gecesinde dualarla Hak Teala'ya yönelmeli, dergah-ı izzetine varmalı ve kurtuluşumuzu yüceler yücesinden istemeliyiz.