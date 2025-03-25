KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI | Kadir Gecesi’nde neler yapılır? Dikkat edilmesi gereken davranışlar nelerdir?

Fikriyat'ta yer alan habere göre, bu gece; Kur'an-ı Kerim bol bol okunmalı, okuyanlara ise saygı gösterilmeli ve dinlenmelidir. Kur'an-ı Kerim ile kurulan manevi bağ güçlendirilmeli ve Allah'a (CC) olan sevgi ve saygı pekiştirilmelidir. Kısacası bu geceyi en iyi şekilde ihya etmek gerekmektedir.