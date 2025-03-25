KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI | Kadir Gecesi'nde neler yapılır? Dikkat edilmesi gereken davranışlar nelerdir?
Müslümanların en değerli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilmektedir. Müslümanlar Kadir Gecesi'ni en iyi şekilde değerlendirmek için çeşitli ibadetlerde bulunur. Peki bu özel geceyi nasıl geçirmeliyiz? İşte Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler.
Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:01