Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşar? Kaliforniyalı bilim insanları sessiz X kromozomu gizemini çözdü
Bilim dünyası yaşlanan kadın beyninin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştı. Uzun yıllardır kadınların erkeklere kıyasla neden daha uzun süre sağlıklı bir beyin fonksiyonuna sahip oldukları merak ediliyordu. UCSF'li bilim insanları şaşırtıcı bir keşfe imza atarak dişilerin sahip olduğu 'sessiz' X kromozomunun yaş ilerledikçe nasıl yeniden aktif hale gelip beynin sağlığını koruyan genleri devreye soktuğunu ortaya koydu. Bu buluş kadın beyninin yaşlanmaya karşı nasıl daha dirençli olduğunu ve bilişsel gerilemeyi nasıl yavaşlatabileceğini açıklayabilir. Peki bu keşif kadınların beyin sağlığı için ne anlama geliyor? İşte merak edilen araştırma.
Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 10:23