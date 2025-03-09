Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşar? Kaliforniyalı bilim insanları sessiz X kromozomu gizemini çözdü

UCSF nöroloji profesörü ve Yaşlanma ve Nörodejeneratif Hastalıklar David A. Coulter Kürsüsü Başkanı olan Dena Dubal, bu bulgularla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Kadınların yaşlandıkça beyninde genellikle daha az bilişsel bozukluk olduğu görülüyor. Bu sonuçlar, dişi farelerde sessiz X kromozomunun yaşamın ilerleyen dönemlerinde yeniden uyanarak bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor."