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Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşar? Kaliforniyalı bilim insanları sessiz X kromozomu gizemini çözdü

Bilim dünyası yaşlanan kadın beyninin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştı. Uzun yıllardır kadınların erkeklere kıyasla neden daha uzun süre sağlıklı bir beyin fonksiyonuna sahip oldukları merak ediliyordu. UCSF'li bilim insanları şaşırtıcı bir keşfe imza atarak dişilerin sahip olduğu 'sessiz' X kromozomunun yaş ilerledikçe nasıl yeniden aktif hale gelip beynin sağlığını koruyan genleri devreye soktuğunu ortaya koydu. Bu buluş kadın beyninin yaşlanmaya karşı nasıl daha dirençli olduğunu ve bilişsel gerilemeyi nasıl yavaşlatabileceğini açıklayabilir. Peki bu keşif kadınların beyin sağlığı için ne anlama geliyor? İşte merak edilen araştırma.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 10:23
Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşar? Kaliforniyalı bilim insanları sessiz X kromozomu gizemini çözdü

Fareler üzerinde yapılan bir araştırma, dişilerdeki sessiz X kromozomunun yaşamın ilerleyen dönemlerinde yeniden uyanarak, beyin sağlığını koruyan genleri aktive ettiğini ortaya koydu. UCSF araştırmacıları, (University of California San Francisco Parnassus Campus) kadın beyninin yaşlanmaya karşı nasıl direnç gösterdiğine dair önemli bir buluşa imza attı.

Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşar? Kaliforniyalı bilim insanları sessiz X kromozomu gizemini çözdü

Kadın Beynindeki Direncin Sırrı: X Kromozomu
Kadınlar, iki X kromozomuna sahiptir. Bu kromozomlardan biri hücre içinde Barr cismine yerleşerek birçok geni ifade edemez ve bilim insanları uzun süre bu kromozomun fazla bir işlevi olmadığını düşündü.

Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşar? Kaliforniyalı bilim insanları sessiz X kromozomu gizemini çözdü

New York Times'ta yer alan habere göre UCSF araştırma ekibi, dişi farelerin yaklaşık 65 yaşındaki insanlara denk yaşlara ulaştıklarında sessiz olan ikinci X kromozomunun aktive olduğunu ve beyin bağlantılarını güçlendiren genleri ifade ettiğini keşfetti.

Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşar? Kaliforniyalı bilim insanları sessiz X kromozomu gizemini çözdü

UCSF nöroloji profesörü ve Yaşlanma ve Nörodejeneratif Hastalıklar David A. Coulter Kürsüsü Başkanı olan Dena Dubal, bu bulgularla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Kadınların yaşlandıkça beyninde genellikle daha az bilişsel bozukluk olduğu görülüyor. Bu sonuçlar, dişi farelerde sessiz X kromozomunun yaşamın ilerleyen dönemlerinde yeniden uyanarak bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor."

Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşar? Kaliforniyalı bilim insanları sessiz X kromozomu gizemini çözdü

20 Genin Rolü

Dubal, genomik uzmanı Vijay Ramani ve UCSF biyokimya profesörü Barbara Panning ile birlikte çalışarak, sessiz X kromozomunda herhangi bir genin aktif olup olmadığını araştırdı.