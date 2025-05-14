Kadraj Galeri Kadraj İkon Kadın-erkek prim, gün ve yaş hesabı! 1996 1997 1999 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu çıktı

Kadın-erkek prim, gün ve yaş hesabı! 1996 1997 1999 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu çıktı

Türkiye'de emeklilik sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı üçlüsü üzerine inşa ediliyor. Ancak bu kriterlerin dışında, bazı özel durumlar ve yasal avantajlar sayesinde erken emeklilik de mümkün olabiliyor. Son dönemde çalışanların en çok merak ettiği konular arasında ise "Nasıl erken emekli olurum?" sorusu öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:14 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:18
1996 1997 1999 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu çıktı! Kadın-erkek prim, gün ve yaş hesabı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bireylerin emeklilik sürecini doğrudan etkileyen yasal düzenlemelerle her yıl gündemde kalmaya devam ediyor. Emekliliğini planlayan milyonlarca kişi için kritik unsur, sigorta prim ödeme başlangıç tarihi ile doğru orantılı olarak belirlenen yaş ve prim gün şartları oluyor. 1995 ile 2008 yılları arasında SGK girişi olan kadın ve erkek çalışanlar için hazırlanan yeni tablo ise adeta erken emeklilik için yol haritası niteliğinde.

1996 1997 1999 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu çıktı! Kadın-erkek prim, gün ve yaş hesabı

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

1996 1997 1999 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu çıktı! Kadın-erkek prim, gün ve yaş hesabı

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

1996 1997 1999 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu çıktı! Kadın-erkek prim, gün ve yaş hesabı

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

1996 1997 1999 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu çıktı! Kadın-erkek prim, gün ve yaş hesabı

Kadın için,

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş