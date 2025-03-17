Kadın-erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulu kontenjanları ve sıralamaları!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavı 23 Şubat'ta gerçekleştirildi. Adaylar 18 Mart'ta açıklanacak sonuçları beklerken en çok merak edilen konuların başında taban puanlar geliyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Sahil Güvenlik ve Bando Meslek Yüksekokulu'na yerleşmek isteyen öğrenciler tercih işlemleri öncesinde 2025 yılı güncel taban puanlarını araştırıyor. İşte kadın ve erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları.
Giriş Tarihi: 17.03.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:57