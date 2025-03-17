Kadraj Galeri Kadraj İkon Kadın-erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulu kontenjanları ve sıralamaları!

Kadın-erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulu kontenjanları ve sıralamaları!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavı 23 Şubat'ta gerçekleştirildi. Adaylar 18 Mart'ta açıklanacak sonuçları beklerken en çok merak edilen konuların başında taban puanlar geliyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Sahil Güvenlik ve Bando Meslek Yüksekokulu'na yerleşmek isteyen öğrenciler tercih işlemleri öncesinde 2025 yılı güncel taban puanlarını araştırıyor. İşte kadın ve erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:57
Kadın-erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulu kontenjanları ve sıralamaları!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlendi. Adaylar 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini yapacak. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Sahil Güvenlik ve Bando Meslek Yüksekokulu için belirlenen taban puanlar merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kadın-erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulu kontenjanları ve sıralamaları!

Kadın ve Erkek Adaylar İçin MSÜ 2025 Taban Puanları

MSÜ'ye yerleşecek adaylar, belirlenen taban puan ve başarı sıralamalarına göre değerlendirilecek.

Bu yıl için geçerli olacak taban puanları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl en düşük puanla yerleşen adayların puanları referans alınabilir.

Kadın-erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulu kontenjanları ve sıralamaları!

Harp Okulları Erkek Adaylar İçin Taban Puanları (2024)
Hava Harp Okulu (HHO) - Sayısal: 360,51074

Kadın-erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulu kontenjanları ve sıralamaları!

Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları (KHO, DHO, SG) - Sayısal: 303,88396
Kara Harp Okulu (KHO) - Eşit Ağırlık: 303,19929
Kara Harp Okulu (KHO) - Sözel: 342,96547

Kadın-erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulu kontenjanları ve sıralamaları!

Harp Okulları Kadın Adaylar İçin Taban Puanları
Hava Harp Okulu (HHO) - Sayısal: 389,34501
Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları (KHO, DHO, SG) - Sayısal: 381,46140
Kara Harp Okulu (KHO) - Eşit Ağırlık: 379,48876