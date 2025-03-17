Kadın-erkek adaylar için MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulu kontenjanları ve sıralamaları!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlendi. Adaylar 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini yapacak. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Sahil Güvenlik ve Bando Meslek Yüksekokulu için belirlenen taban puanlar merak edilip araştırılmaya başlandı.