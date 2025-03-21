Kabartma tozu yerine bir kaşık dökmek yetiyor! Hamurlar puf puf kabarıyor

Hamur işlerinde vazgeçilmez malzemelerden biri de kabartma tozu oluyor. Kabartma tozunun işe yaramadığı ya da evde kalmadığı zamanlarda mutfakta hayat kurtaracak bir ipucu bulunuyor! Bu doğal malzeme, sadece salatalarınızda değil, hamur işlerinizde de harikalar yaratıyor.