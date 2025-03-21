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Kabartma tozu yerine bir kaşık dökmek yetiyor! Hamurlar puf puf kabarıyor

Kabartma tozu bitti diye üzülmeyin! Bir kaşık dökmek hamuru balon gibi şişiriyor. Etkisi kabartma tozundan bile güçlü oluyor. İşte hamurunuzu puf puf kabartan o yöntem…

Giriş Tarihi: 21.03.2025 21:15 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:15
Kabartma tozu yerine bir kaşık dökmek yetiyor! Hamurlar puf puf kabarıyor

Hamur işlerinde vazgeçilmez malzemelerden biri de kabartma tozu oluyor. Kabartma tozunun işe yaramadığı ya da evde kalmadığı zamanlarda mutfakta hayat kurtaracak bir ipucu bulunuyor! Bu doğal malzeme, sadece salatalarınızda değil, hamur işlerinizde de harikalar yaratıyor.

Kabartma tozu yerine bir kaşık dökmek yetiyor! Hamurlar puf puf kabarıyor

Hamuru Balon Gibi Şişiriyor


Mutfakta başarılı hamur işleri hazırlamanın sırrı, doğru malzemeleri doğru şekilde kullanmaktan geçiyor. Kabartma tozu, pek çok tarifin olmazsa olmazı gibi görünse de aslında onun yerine kullanabileceğiniz doğal bir alternatif bulunuyor. Kabartma tozu yerine hamura 1 kaşık beyaz sirke dökmek yetiyor!

Kabartma tozu yerine bir kaşık dökmek yetiyor! Hamurlar puf puf kabarıyor

Beyaz sirkenin içeriğinde bulunan asidik bileşenler, hamurla birleştiğinde tıpkı kabartma tozu gibi reaksiyona giriyor. Beyaz sirke karbonatla birlikte kullanıldığında sirkenin etkisi daha da artıyor. Hamur işlerinizi daha pofuduk ve yumuşak hale getiriyor. Kek, poğaça, börek, ekmek gibi tüm hamur işlerinde kullanılabiliyor.