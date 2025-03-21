Kabartma tozu yerine bir kaşık dökmek yetiyor! Hamurlar puf puf kabarıyor

Hamur işlerinde vazgeçilmez malzemelerden biri de kabartma tozu oluyor. Kabartma tozunun işe yaramadığı ya da evde kalmadığı zamanlarda mutfakta hayat kurtaracak bir ipucu bulunuyor! Bu doğal malzeme, sadece salatalarınızda değil, hamur işlerinizde de harikalar yaratıyor. Hamuru Balon Gibi Şişiriyor Beyaz sirkenin içeriğinde bulunan asidik bileşenler, hamurla birleştiğinde tıpkı kabartma tozu gibi reaksiyona giriyor. Beyaz sirke karbonatla birlikte kullanıldığında sirkenin etkisi daha da artıyor. Hamur işlerinizi daha pofuduk ve yumuşak hale getiriyor. Kek, poğaça, börek, ekmek gibi tüm hamur işlerinde kullanılabiliyor.