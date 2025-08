Jennifer Lopez İstanbul konseri öncesi alışverişe çıktı: Mağazaya alınmadı!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" dünya turnesi kapsamında vereceği İstanbul konseri öncesi sürpriz bir alışveriş turu yaptı. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Lopez, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan sokak stiliyle dikkat çekti. Ancak alışveriş keyfi beklenmedik bir anla sekteye uğradı; ünlü yıldız, tanınmaması nedeniyle bir mağazaya alınmadı. Öte yandan Lopez'in İstanbul'dan ayrılmadan kahve ve lokum almak istediği öğrenildi.