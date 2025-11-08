Kadraj Galeri Kadraj İkon Japon taktiği viral oldu: Reklamlardaki gibi dolgun saçlara sahip olmak çok basitmiş! Meğer capcanlı saçların sırrı...

Saçlarınızın daha hızlı, güçlü ve ışıltılı uzamasını mı istiyorsunuz? O zaman bu tüyo işinize yarayacak. Japon kadınlarının kusursuz saçlarının ardında yatan sır, yalnızca genetik ya da pahalı bakım ürünleri değil, 'Japon usulü saç yıkama' adı verilen özel bir bakım rutini. Bu yöntem, saç derisini merkeze alan masaj teknikleriyle hem kan dolaşımını artırıyor hem de saç köklerini canlandırıyor.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 15:31
Güzellik söz konusu olduğunda Japon kadınlarının ışıldayan saçları hep merak konusu olmuştur. Peki onların sırrı ne? Cevap "Japon usulü saç yıkama" rutininin inceliklerinde gizli olabilir.

Japonya'da saç bakımının temeli, sadece saç tellerine değil, saç derisine de yoğun bir özen göstermeye dayanıyor.

Saç Fırçalamak Kökleri Güçlendiriyor

Çoğu kişi saçlarını günde bir ya da iki kez fırçalamakla yetinirken, Japon kadınları bu rutini neredeyse iki katına çıkarıyor. Bunun nedeni sadece estetik değil; düzenli fırçalama, saç derisindeki kan dolaşımını artırarak saç köklerini güçlendiriyor.

Vogue'da yer alan habere göre Kuaför Maria Roberts, Japonya'da aldığı eğitimin ardından bu geleneğin detaylarını aktarıyor. Ona göre Japon saç bakımında en önemli adım "doğru teknikle yıkama ve masaj".

Rutinin Temel Kuralı Saç Derisine Odaklanmak

Roberts, Japon kuaförlerin saç yıkama sırasında başın her iki yanında birer tane olmak üzere iki silikon masaj fırçası kullandığını belirtiyor.

Bu uygulama, hem derinlemesine temizlik sağlıyor hem de saç derisinde kan dolaşımını harekete geçiriyor.