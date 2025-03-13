Japon araştırmasından şok edici keşif! Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı koruyan işte o çayın gizli gücü

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) verilerine göre, ABD'de yaklaşık 6,7 milyon insan Alzheimer hastalığıyla yaşıyor ve bu sayının 2060 yılına kadar 13,8 milyona ulaşması bekleniyor. New York Post'un haberine göre, demans riskini düşürmeye yardımcı olabilecek birçok yaşam tarzı tercihi bulunmasına rağmen (sağlıklı beslenme, egzersiz, sosyal aktiviteler ve zihinsel uyarım gibi), son araştırmalar yalnızca birkaç yudumla bu riski azaltabilecek etkili bir içeceği işaret ediyor. Peki Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı koruyan o çay hangisi? İşte araştırmaya göre…