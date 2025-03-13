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Japon araştırmasından şok edici keşif! Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı koruyan işte o çayın gizli gücü

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) verilerine göre, ABD'de yaklaşık 6,7 milyon insan Alzheimer hastalığıyla yaşıyor ve bu sayının 2060 yılına kadar 13,8 milyona ulaşması bekleniyor. New York Post'un haberine göre, demans riskini düşürmeye yardımcı olabilecek birçok yaşam tarzı tercihi bulunmasına rağmen (sağlıklı beslenme, egzersiz, sosyal aktiviteler ve zihinsel uyarım gibi), son araştırmalar yalnızca birkaç yudumla bu riski azaltabilecek etkili bir içeceği işaret ediyor. Peki Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı koruyan o çay hangisi? İşte araştırmaya göre…

Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 10:51
Japon araştırmasından şok edici keşif! Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı koruyan işte o çayın gizli gücü

Japonya'da yapılan bir çalışmada, düzenli olarak yeşil çay içen yaşlı bireylerde, beyin beyaz cevher lezyonları gibi bilişsel gerileme ve demansın önemli göstergelerinin daha nadir görüldüğü ortaya çıktı. Peki yeşil çayın faydaları neler? İşte merak edilenler…

Japon araştırmasından şok edici keşif! Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı koruyan işte o çayın gizli gücü

9.000 kişilik çalışmada çay ve kahve alışkanlıkları beyin sağlığını nasıl etkiliyor?

🍃 Araştırmada, "Günlük olarak üç veya daha fazla bardak yeşil çay tüketmenin, demans riskini azaltmaya yardımcı olabileceği" sonucuna varıldı.

Japon araştırmasından şok edici keşif! Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı koruyan işte o çayın gizli gücü

🍃 Araştırmacılar, yaklaşık 9.000 yetişkinden kahve ve çay tüketim alışkanlıklarıyla ilgili anketler doldurmalarını sağladı ve elde edilen verileri beyin taramalarıyla inceledi.

🍃 Kahve tüketiminin bilişsel gerilemeyi engellemesine dair herhangi bir kanıt bulunmasa da, araştırmacılar yeşil çayın (özellikle günde üç veya daha fazla bardak içilmesinin) bunamayı önlemeye katkı sağlayabileceği sonucuna vardılar.

Japon araştırmasından şok edici keşif! Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı koruyan işte o çayın gizli gücü

Yeşil çayın beyin sağlığı üzerindeki gücü

🍃 Yeni bulgular, yeşil çay tüketiminin bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlayabileceğini gösteren daha önceki araştırmalarla paralel bir şekilde ilerliyor. 2022 yılında gerçekleştirilen bir meta-analiz, her bir fincan yeşil çay içmenin bunama riskini %6 oranında azalttığını ortaya koymuştu.

Japon araştırmasından şok edici keşif! Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı koruyan işte o çayın gizli gücü

🍃 Son dönemde yapılan başka bir araştırma, günde iki ila üç fincan yeşil çay içmenin bilişsel gerileme riskini önemli derecede azalttığını gösterdi. Ancak, dört veya daha fazla fincan tüketildiğinde benzer etkiler gözlemlenmedi.