JANDARMA'YA 246 YENİ SUBAY! Kimler başvurabilir? (Sözleşmeli/muvazzaf subay alımı şartları)
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 2026 yılı askeri personel ihtiyacı için 246 sözleşmeli ve muvazzaf subay alımı yapacağını duyurdu. 20 Ekim 2025 itibarıyla yayımlanan ilana göre, kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek. Seçilen adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde (JSGA) eğitim görecek. Başvurular bugünden itibaren başladı ve adayların belirli eğitim, yaş ve sınav şartlarını taşıması gerekiyor. Peki Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli ve muvazzaf subay alımı için kimler başvuru yapabilir? İşte sözleşmeli ve muvazzaf şartları
Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:23