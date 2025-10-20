JANDARMA'YA 246 YENİ SUBAY! Kimler başvurabilir? (Sözleşmeli/muvazzaf subay alımı şartları)

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu önemli jandarma subay alımı için başvuru yapacak adayların aşağıdaki temel şartları karşılaması zorunludur:

Vatandaşlık ve Güvenlik: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Genel Nitelikler: Hamile olmamak. Daha önce askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullardan veya Jandarma/Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından herhangi bir nedenle ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak.

Eğitim Şartı: En az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak (veya YÖK denkliğini almış olmak). Adayların, Ocak 2026'daki geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmaları da yeterlidir.