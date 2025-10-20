Kadraj Galeri Kadraj İkon JANDARMA'YA 246 YENİ SUBAY! Kimler başvurabilir? (Sözleşmeli/muvazzaf subay alımı şartları)

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 2026 yılı askeri personel ihtiyacı için 246 sözleşmeli ve muvazzaf subay alımı yapacağını duyurdu. 20 Ekim 2025 itibarıyla yayımlanan ilana göre, kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek. Seçilen adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde (JSGA) eğitim görecek. Başvurular bugünden itibaren başladı ve adayların belirli eğitim, yaş ve sınav şartlarını taşıması gerekiyor. Peki Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli ve muvazzaf subay alımı için kimler başvuru yapabilir? İşte sözleşmeli ve muvazzaf şartları

Giriş Tarihi: 20.10.2025 09:23
Jandarma Genel Komutanlığı, 2026 yılı için 246 sözleşmeli/muvazzaf subay alımı yapıyor. KPSS ve ALES puanı ile yapılacak jandarma subay alımı başvuru şartları ve kontenjan dağılımı haberimizde.

Subay Alım Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar, subay alımı başvurularını 20 Ekim 2025 ile 3 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak. Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.

Toplam 246 Kişilik Kontenjan Dağılımı

Jandarma, toplam 246 kişilik kontenjanı farklı sınıflara ayırdı. En büyük pay 169 kişi ile "Jandarma" sınıfına ayrıldı. Diğer branşların dağılımı ise şu şekilde:

Jandarma: 169 kişi alınıyor

Bakım: 18 kişi alınıyor

İkmal: 11 kişi alınıyor

Muhabere: 9 kişi alınıyor

Tabip: 9 kişi alınıyor

İstihkam: 5 kişi alınıyor

Maliye: 5 kişi alınıyor

Mühendis (İnşaat, Bilgisayar, Elektronik, Makine): 6 kişi alınıyor

Öğretmen (Beden Eğt., Hukuk, İngilizce, Fransızca): 6 kişi alınıyor

Diş Tabibi: 4 kişi alınıyor

Hukuk: 2 kişi alınıyor

Personel: 2 kişi alınıyor

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu önemli jandarma subay alımı için başvuru yapacak adayların aşağıdaki temel şartları karşılaması zorunludur:

Vatandaşlık ve Güvenlik: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Genel Nitelikler: Hamile olmamak. Daha önce askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullardan veya Jandarma/Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından herhangi bir nedenle ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak.

Eğitim Şartı: En az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak (veya YÖK denkliğini almış olmak). Adayların, Ocak 2026'daki geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmaları da yeterlidir.