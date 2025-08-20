Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapıyor! İşte başvuru şartları branşlar ve başvuru tarihleri

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek olmak

1 Ocak 1998 – 1 Ocak 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az ortaokul mezunu olmak

Lise, ön lisans ve lisans mezunları için 2023 veya 2024 KPSS'den en az 60 puan almak (lojistik branşında 50 puan yeterli)

İlkokul ve ortaokul mezunları, KPSS şartı olmadan mesleki yeterlilik belgesi ile başvurabilir

TSK ve Jandarma sağlık yönetmeliğine uygun sağlık raporu almak

En az 167 cm boyunda olmak ve boy-kilo dengesi sağlamak

Daha önce subay, astsubay veya uzman erbaşlıktan çıkarılmamış olmak

Askerlik yapmış olanların terhis tarihi son 5 yıl içinde olmalı; yapmamış olanların askerlik nitelik belgesinden en az 80 puan alması