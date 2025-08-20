Kadraj Galeri Kadraj İkon Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapıyor! İşte başvuru şartları branşlar ve başvuru tarihleri

Jandarma Genel Komutanlığı 8 bin uzman erbaş alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Başvuru şartları branşlar ve başvuru tarihleri hakkında tüm detaylar burada.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 10:46
Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye genelinde 8 bin uzman erbaş alımı için başvuruları almaya başladı. Peki uzman erbaş nedir hangi şartlar gerekiyor ve başvurular nasıl yapılacak

Uzman erbaş; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan, sözleşmeli profesyonel askerî personeldir. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na tabi olarak çalışırlar.

Uzman erbaşlar, er ve erbaş seviyesinin üzerinde, astsubayların altında görev yapar. Piyade, lojistik, sağlık, muhabere, bando, havacılık ve denizcilik gibi farklı alanlarda hizmet verirler. İlk etapta belirli süreli sözleşme ile göreve başlar, performans ve disiplin durumuna göre sözleşmeleri yenilenir ve uzun vadede kadro ile emeklilik hakkı elde edebilirler.

8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BRANŞLARA GÖRE DAĞILIM

Jandarma, başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olmasını şart koşuyor. Alımlar şu şekilde dağıtılacak:

7 087 Jandarma

3 At Bakıcısı

10 Bot Serdümeni

500 Sıhhiyeci

80 Muharebe

10 Havacılık (5 Uçak/Helikopter Teknisyen Yardımcısı ve 5 Havacılık İtfaiyecisi)

300 Lojistik (Mesleki Nitelikli)

10 Bando Alt Branşı

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek olmak

1 Ocak 1998 – 1 Ocak 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az ortaokul mezunu olmak

Lise, ön lisans ve lisans mezunları için 2023 veya 2024 KPSS'den en az 60 puan almak (lojistik branşında 50 puan yeterli)

İlkokul ve ortaokul mezunları, KPSS şartı olmadan mesleki yeterlilik belgesi ile başvurabilir

TSK ve Jandarma sağlık yönetmeliğine uygun sağlık raporu almak

En az 167 cm boyunda olmak ve boy-kilo dengesi sağlamak

Daha önce subay, astsubay veya uzman erbaşlıktan çıkarılmamış olmak

Askerlik yapmış olanların terhis tarihi son 5 yıl içinde olmalı; yapmamış olanların askerlik nitelik belgesinden en az 80 puan alması

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu 20 Ağustos 2025'te başladı ve 3 Eylül 2025'te sona erecek. Başvurular için adaylar şu bağlantıyı kullanabilir: https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris

Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar, sağlık, fiziksel yeterlilik ve mülakat aşamalarına tabi tutulacak. Başarı gösteren adaylar, sözleşmeli olarak göreve başlayacak ve performans durumuna göre sözleşme yenilenebilecek.