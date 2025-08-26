JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI 2025: Jandarma uzman erbaş alımına nasıl başvurulur, şartları neler?

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI 2025 Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 2025 yılı için 8 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile alımların hangi branşlarda yapılacağı, başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar netleşti. Başvurular 20 Ağustos – 03 Eylül 2025 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) aracılığıyla yapılacak. JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular: Başlangıç: 20 Ağustos 2025 Bitiş: 03 Eylül 2025, saat 23:59 Adaylar yalnızca https://www.jandarma.gov.tr internet adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecekler. JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK? Toplam 8.000 kontenjan, farklı branşlara ayrılmış durumda. İşte detaylı dağılım: Jandarma Branşı: 7.087 kişi At Bakıcısı: 3 kişi Bot Serdümeni: 10 kişi Sıhhiyeci: 500 kişi Muhabere: 80 kişi Havacılık: 10 kişi (5 Uçak/Helikopter Teknisyen Yardımcısı, 5 Havacılık İtfaiyecisi) Lojistik (Mesleki Nitelikli): 300 kişi Bando: 10 kişi JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Başvuru yapacak adayların taşıması gereken genel ve özel şartlar şunlardır: Genel Şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Erkek aday olmak. Askerlikle ilişiği bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak. Eğitim ve KPSS Şartları Lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek. Jandarma branşı için KPSS'den (2023 veya 2024 yılları) en az 60 puan almak şart. Lojistik branşı için KPSS taban puanı 50. Lisans mezunlarının varsa yüksek puanı dikkate alınacak. İlköğretim (ortaokul) mezunları yalnızca Tablo-5'te belirtilen mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları halinde başvurabilecek. Şehit ve Vazife Malulü Yakınları KPSS taban puanının %80'i ile başvuru hakkına sahip olacaklar. Örneğin; 60 puan yerine 48 puan yeterli olacak. JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? https://www.jandarma.gov.tr adresine girilir. 'Personel/Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları' sekmesi seçilir. e-Devlet şifresi ile giriş yapılır. İlgili başvuru formu doldurulur ve gerekli belgeler yüklenir. JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Başvuruların ardından adaylar şu aşamalardan geçecek: Ön başvuru ve belge kontrolü Yazılı sınav ve/veya mülakat Fiziki yeterlilik testi Sağlık raporu Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Başarılı olan adaylar 2025 yılının son çeyreğinde eğitim sürecine alınacak. Kaynak: takvim.com.tr Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır