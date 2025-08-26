JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI 2025: Jandarma uzman erbaş alımına nasıl başvurulur, şartları neler?

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI 2025

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 2025 yılı için 8 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile alımların hangi branşlarda yapılacağı, başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar netleşti. Başvurular 20 Ağustos – 03 Eylül 2025 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) aracılığıyla yapılacak.