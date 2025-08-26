Kadraj Galeri Kadraj İkon JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI 2025: Jandarma uzman erbaş alımına nasıl başvurulur, şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılında 8 bin uzman erbaş alımı yapacak. Başvurular 20 Ağustos–3 Eylül arasında e-Devlet üzerinden alınacak. İşte başvuru şartları, branşlar ve kılavuz detayları.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 10:36
JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI 2025

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 2025 yılı için 8 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile alımların hangi branşlarda yapılacağı, başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar netleşti. Başvurular 20 Ağustos – 03 Eylül 2025 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) aracılığıyla yapılacak.

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular:

Başlangıç: 20 Ağustos 2025

Bitiş: 03 Eylül 2025, saat 23:59

Adaylar yalnızca https://www.jandarma.gov.tr internet adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecekler.

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

Toplam 8.000 kontenjan, farklı branşlara ayrılmış durumda. İşte detaylı dağılım:

Jandarma Branşı: 7.087 kişi

At Bakıcısı: 3 kişi

Bot Serdümeni: 10 kişi

Sıhhiyeci: 500 kişi

Muhabere: 80 kişi

Havacılık: 10 kişi (5 Uçak/Helikopter Teknisyen Yardımcısı, 5 Havacılık İtfaiyecisi)

Lojistik (Mesleki Nitelikli): 300 kişi

Bando: 10 kişi

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların taşıması gereken genel ve özel şartlar şunlardır:

Genel Şartlar

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Erkek aday olmak.

  • Askerlikle ilişiği bulunmamak.

  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Eğitim ve KPSS Şartları

  • Lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek.

  • Jandarma branşı için KPSS'den (2023 veya 2024 yılları) en az 60 puan almak şart.

  • Lojistik branşı için KPSS taban puanı 50.

  • Lisans mezunlarının varsa yüksek puanı dikkate alınacak.

  • İlköğretim (ortaokul) mezunları yalnızca Tablo-5'te belirtilen mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları halinde başvurabilecek.

Şehit ve Vazife Malulü Yakınları

  • KPSS taban puanının %80'i ile başvuru hakkına sahip olacaklar.

  • Örneğin; 60 puan yerine 48 puan yeterli olacak.

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

  1. https://www.jandarma.gov.tr adresine girilir.

  2. "Personel/Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları" sekmesi seçilir.

  3. e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.

  4. İlgili başvuru formu doldurulur ve gerekli belgeler yüklenir.

JANDARMA 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruların ardından adaylar şu aşamalardan geçecek:

  1. Ön başvuru ve belge kontrolü

  2. Yazılı sınav ve/veya mülakat

  3. Fiziki yeterlilik testi

  4. Sağlık raporu

  5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

Başarılı olan adaylar 2025 yılının son çeyreğinde eğitim sürecine alınacak.

