Jackson Hole konuşması ne zaman? Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu saat kaçta başlayacak? Küresel piyasalara etkisi ne olacak?

Powell'ın Son Jackson Hole Konuşması

Görev süresi Mayıs 2026'da dolacak olan Powell, Fed başkanı olarak son kez Jackson Hole kürsüsünde olacak. Yatırımcıların en çok merak ettiği nokta ise, Powell'ın faiz politikasına ilişkin ipuçları verip vermeyeceği.

Fed, temmuz toplantısında faiz oranlarını beşinci kez üst üste sabit tutarak yüzde 4,25-4,50 aralığında bırakmıştı. Ancak son dönemde açıklanan zayıf istihdam verileri faiz indirimi beklentilerini yeniden artırdı. Temmuzda tarım dışı istihdam sadece 73 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi.