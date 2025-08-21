Kadraj Galeri Kadraj İkon Jackson Hole konuşması ne zaman? Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu saat kaçta başlayacak? Küresel piyasalara etkisi ne olacak?

ABD'de son dönemde gelen zayıf istihdam verileri ve enflasyondaki dalgalı seyir, yatırımcıların dikkatini Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevirdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşma eylül toplantısında alınacak faiz kararı açısından belirleyici olacak.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 11:45
Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyum, bu yıl 21-23 Ağustos tarihleri arasında Wyoming eyaletindeki Jackson Hole kasabasında gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından merkez bankacıları, ekonomistler, piyasa oyuncuları ve hükümet temsilcileri, küresel ekonominin uzun vadeli sorunlarını tartışmak için bir araya geliyor.

2025 toplantısının ana teması, "Geçiş Sürecindeki İşgücü Piyasaları: Demografi, Verimlilik ve Makroekonomik Politika" olarak belirlendi. Düşen doğum oranları, yaşlanan nüfus, iş gücü hareketliliğinin azalması ve yapay zekanın yükselişi gibi faktörlerin iş gücü piyasasına etkileri bu yılın en sıcak gündemi olacak.

Powell'ın Son Jackson Hole Konuşması

Görev süresi Mayıs 2026'da dolacak olan Powell, Fed başkanı olarak son kez Jackson Hole kürsüsünde olacak. Yatırımcıların en çok merak ettiği nokta ise, Powell'ın faiz politikasına ilişkin ipuçları verip vermeyeceği.

Fed, temmuz toplantısında faiz oranlarını beşinci kez üst üste sabit tutarak yüzde 4,25-4,50 aralığında bırakmıştı. Ancak son dönemde açıklanan zayıf istihdam verileri faiz indirimi beklentilerini yeniden artırdı. Temmuzda tarım dışı istihdam sadece 73 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi.

Ekonomistlerden Beklentiler: "Belirsizlik Devam Edecek"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, Powell'ın eylülde faiz indirimine yeniden başlanacağına dair güçlü sinyaller verebileceğini düşünüyor. Zandi'ye göre, zayıflayan iş gücü piyasası bu adımı meşru kılarken, enflasyondaki artış beklentileri sınırlı kalabilir.

Buna karşın Oxford Economics Başekonomisti Ryan Sweet, Powell'ın bu yıl daha temkinli olacağı görüşünde:

"Powell geçen yılki gibi açık bir şekilde indirim mesajı vermeyecektir. Eylül kararını, toplantı öncesinde gelecek yeni enflasyon ve istihdam verileri şekillendirecek."

Missouri Üniversitesi'nden Prof. Max Gillman ise Powell'ın muğlak bir dil kullanacağını öngörüyor:

"Faiz indirimine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ancak Powell bunu açıkça dile getirmeyecektir. Siyasi baskı altında olmasına rağmen daha temkinli bir tutum izleyecektir."