Jackson Hole konuşması ne zaman? Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu saat kaçta başlayacak? Küresel piyasalara etkisi ne olacak?

Ekonomistlerden Beklentiler: "Belirsizlik Devam Edecek"
Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, Powell'ın eylülde faiz indirimine yeniden başlanacağına dair güçlü sinyaller verebileceğini düşünüyor. Zandi'ye göre, zayıflayan iş gücü piyasası bu adımı meşru kılarken, enflasyondaki artış beklentileri sınırlı kalabilir.
Buna karşın Oxford Economics Başekonomisti Ryan Sweet, Powell'ın bu yıl daha temkinli olacağı görüşünde:
"Powell geçen yılki gibi açık bir şekilde indirim mesajı vermeyecektir. Eylül kararını, toplantı öncesinde gelecek yeni enflasyon ve istihdam verileri şekillendirecek."