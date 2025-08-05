İzmirliler dikkat! İZSU 5 bölge 15 ilçede su kesintisi uygulayacak! İşte mahalle listesi

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Su Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 5 bölgede planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintiler, 6 Ağustos 2025 tarihinden başlayarak 21 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Her kesinti geceleri 23.00 - 05.00 saatleri arasında yapılacak.