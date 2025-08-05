Kadraj Galeri Kadraj İkon İzmirliler dikkat! İZSU 5 bölge 15 ilçede su kesintisi uygulayacak! İşte mahalle listesi

İzmirliler dikkat! İZSU 5 bölge 15 ilçede su kesintisi uygulayacak! İşte mahalle listesi

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Su Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 5 bölgede planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintiler, 6 Ağustos 2025 tarihinden başlayarak 21 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 22:59
İzmirliler dikkat! İZSU 5 bölge 15 ilçede su kesintisi uygulayacak! İşte mahalle listesi

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Su Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 5 bölgede planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintiler, 6 Ağustos 2025 tarihinden başlayarak 21 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Her kesinti geceleri 23.00 - 05.00 saatleri arasında yapılacak.

İzmirliler dikkat! İZSU 5 bölge 15 ilçede su kesintisi uygulayacak! İşte mahalle listesi

🔴 Bölge 1 – Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti Günleri:

  • 6 Ağustos Çarşamba 23.00 – 7 Ağustos Perşembe 05.00

  • 11 Ağustos Pazartesi 23.00 – 12 Ağustos Salı 05.00

  • 16 Ağustos Cumartesi 23.00 – 17 Ağustos Pazar 05.00

Etkilenecek Mahalleler:

  • Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar

  • Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek

  • Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

İzmirliler dikkat! İZSU 5 bölge 15 ilçede su kesintisi uygulayacak! İşte mahalle listesi

🔴 Bölge 2 – Karşıyaka, Çiğli

Kesinti Günleri:

  • 7 Ağustos Perşembe 23.00 – 8 Ağustos Cuma 05.00

  • 12 Ağustos Salı 23.00 – 13 Ağustos Çarşamba 05.00

  • 17 Ağustos Pazar 23.00 – 18 Ağustos Pazartesi 05.00

Etkilenecek Mahalleler:

  • Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı

  • Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni

İzmirliler dikkat! İZSU 5 bölge 15 ilçede su kesintisi uygulayacak! İşte mahalle listesi

🔴 Bölge 3 – Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)

Kesinti Günleri:

  • 8 Ağustos Cuma 23.00 – 9 Ağustos Cumartesi 05.00

  • 13 Ağustos Çarşamba 23.00 – 14 Ağustos Perşembe 05.00

  • 18 Ağustos Pazartesi 23.00 – 19 Ağustos Salı 05.00

Etkilenecek Mahalleler:

  • Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer

  • Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin

  • Bornova: Gökdere

  • Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım

İzmirliler dikkat! İZSU 5 bölge 15 ilçede su kesintisi uygulayacak! İşte mahalle listesi

🔴 Bölge 4 – Bornova, Bayraklı, Altındağ, Pınarbaşı

Kesinti Günleri:

  • 9 Ağustos Cumartesi 23.00 – 10 Ağustos Pazar 05.00

  • 14 Ağustos Perşembe 23.00 – 15 Ağustos Cuma 05.00

  • 19 Ağustos Salı 23.00 – 20 Ağustos Çarşamba 05.00

Etkilenecek Mahalleler:

  • Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi

  • Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer