İtikaf bu yıl ne zaman başlayacak? 2025 yılı itikafa girilecek camiler listesi belli oldu mu?

İtikaf, İslam'ın derin ibadetlerinden biri olup, bir mescitte ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.v.) her yıl Ramazan'ın son on günü itikafa girer ve bu onun sünneti olarak kabul edilir. Müslümanlar, Ramazan ayında ve özellikle son on günde itikaf yaparak Allah'a daha yakın olmayı, manevi arınmayı ve iç huzuru bulmayı amaçlarlar. Peki sünnet olan itikaf nedir, nasıl yapılır ve itikafın şartları nelerdir? Diyanet'in "İlmihal-1 İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre itikaf hakkında bilmeniz gerekenler.