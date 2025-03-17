İtikaf bu yıl ne zaman başlayacak? 2025 yılı itikafa girilecek camiler listesi belli oldu mu?
Ramazan ayı Müslümanlar için sadece oruç tutmakla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda manevi bir arınma, ruhsal bir dinginlik ve Allah'a yakınlaşma fırsatıdır. İstanbul'daki camiler bu mübarek ayda Müslümanlara birçok dini ibadet ve etkinlik sunarak Ramazan'ın manevi atmosferini daha da derinleştiriyor. Peki İtikaf ne zaman başlıyor? Bu sene itikafa girilecek camiler belli oldu mu? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 10:36