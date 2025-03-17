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İtikaf bu yıl ne zaman başlayacak? 2025 yılı itikafa girilecek camiler listesi belli oldu mu?

Ramazan ayı Müslümanlar için sadece oruç tutmakla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda manevi bir arınma, ruhsal bir dinginlik ve Allah'a yakınlaşma fırsatıdır. İstanbul'daki camiler bu mübarek ayda Müslümanlara birçok dini ibadet ve etkinlik sunarak Ramazan'ın manevi atmosferini daha da derinleştiriyor. Peki İtikaf ne zaman başlıyor? Bu sene itikafa girilecek camiler belli oldu mu? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 10:36
İtikaf bu yıl ne zaman başlayacak? 2025 yılı itikafa girilecek camiler listesi belli oldu mu?

İtikaf, İslam'ın derin ibadetlerinden biri olup, bir mescitte ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.v.) her yıl Ramazan'ın son on günü itikafa girer ve bu onun sünneti olarak kabul edilir. Müslümanlar, Ramazan ayında ve özellikle son on günde itikaf yaparak Allah'a daha yakın olmayı, manevi arınmayı ve iç huzuru bulmayı amaçlarlar. Peki sünnet olan itikaf nedir, nasıl yapılır ve itikafın şartları nelerdir? Diyanet'in "İlmihal-1 İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre itikaf hakkında bilmeniz gerekenler.

İtikaf bu yıl ne zaman başlayacak? 2025 yılı itikafa girilecek camiler listesi belli oldu mu?

2025 İtikaf Başlangıç Tarihleri

Ramazan ayı 28 Mart Cumartesi günü bittiğine göre 2025 yılında itikafa 19 Mart Çarşamba gününden itibaren girilmesi bekleniyor.

İtikaf bu yıl ne zaman başlayacak? 2025 yılı itikafa girilecek camiler listesi belli oldu mu?

İstanbul'daki İtikaf Camileri

İstanbul Müftülüğü, Ramazan boyunca özellikle son on gün itikaf yapılacak camilerin isimlerini yayımladı. Bu camiler sadece itikaf için değil aynı zamanda enderun usulüyle teravih namazlarının kılınacağı, hatimlerin yapılacağı ve Sakal-ı Şerif'in ziyaret edileceği ibadethaneler olarak da hizmet verecek. Müslümanlar bu camilerde tefsirli mukabeleler dinleyebilecek ve manevi olarak zenginleşebilecekler.

İtikaf bu yıl ne zaman başlayacak? 2025 yılı itikafa girilecek camiler listesi belli oldu mu?

2025 Ramazanı'nda itikaf yapmak isteyenler için İstanbul'daki ve diğer illerdeki camilerin listesine Diyanet'in resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Diyanet, Ramazan'ın son on günü boyunca itikaf yapılacak camiler hakkında ayrıntılı bir listeyi yayımlamıştır.

İLÇE İLÇE İTİKAF YAPILACAK CAMİLERİ SORGULAMA EKRANI

İtikaf bu yıl ne zaman başlayacak? 2025 yılı itikafa girilecek camiler listesi belli oldu mu?

İTİKAF NEDİR?

Fıkıh terimi olarak itikaf bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir. Hadis kaynakları Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretten sonra her yıl ramazanın son on gününde itikafa çekildiğini, hanımlarının da genelde Resûl-i Ekrem'le birlikte itikaf yaptığını nakleder (Buhârî, "İ'tikâf", 3; Müslim, "Hayz", 6; Tirmizî, "Savm", 80). Peygamberimizin ramazanın son on gününde daha fazla ibadet ettiği bilinmektedir.