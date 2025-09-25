Kadraj Galeri Kadraj İkon İtfaiye Haftası ne zaman? Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) etkinlikleri ve kutlama mesajları

İtfaiye Haftası ne zaman? Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) etkinlikleri ve kutlama mesajları

Her yıl kutlanan İtfaiye Haftası (Yangından Korunma Haftası), yangınların önlenmesi ve yangın anında doğru davranışların bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu özel hafta, yalnızca itfaiyecilerin fedakarlıklarını hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun her kesiminde yangın güvenliği bilincini artırmayı, can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor. Peki İtfaiye Haftası ne zaman? İşte kutlama mesajları...

Türkiye'de her yıl kutlanan Yangından Korunma Haftası, yangınlara karşı alınacak tedbirleri hatırlatmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki İtfaiye Haftası ne zaman? İşte kutlama mesajları ve etkinlikleri…

İTFAİYE HAFTASI NE ZAMAN?

Ülkemizde her yıl İtfaiye Haftası 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor.

YANGINDAN KORUNMA HAFTASI'NIN ÖNEMİ

Her yıl 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yangından Korunma Haftası, yangın güvenliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Hafta boyunca vatandaşlara yangın risklerini azaltacak önlemler hatırlatırken, olası bir yangın anında doğru davranışların önemi vurgulanıyor.

İtfaiye ekiplerinin düzenlediği eğitim ve tatbikatlarla hem yangınların önlenmesi hem de yangınla mücadele yöntemleri konusunda bilgi aktarılıyor.