İtfaiye Haftası ne zaman? Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) etkinlikleri ve kutlama mesajları
Her yıl kutlanan İtfaiye Haftası (Yangından Korunma Haftası), yangınların önlenmesi ve yangın anında doğru davranışların bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu özel hafta, yalnızca itfaiyecilerin fedakarlıklarını hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun her kesiminde yangın güvenliği bilincini artırmayı, can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor. Peki İtfaiye Haftası ne zaman? İşte kutlama mesajları...
Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:03