12 Mart ne günü? İstiklal Marşı ne zaman, hangi savaştan sonra kabul edildi? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu?

500 Liralık Ödülü Bağışladı

Mehmet Akif, yarışma ödülü olan 500 lirayı almayı reddetti ve bu parayı kadın ve çocuklara mesleki eğitim veren Darül Mesai Vakfı'na bağışladı.

Şiiriyle ilgili olarak, "Bu şiir benim değil, Türk milletinindir." diyerek, Safahat adlı eserine de İstiklal Marşı'nı dahil etmedi.

İki Farklı Beste Kullanıldı

İstiklal Marşı için düzenlenen beste yarışmasına 24 besteci katıldı. Seçici kurul, 1924 yılında Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini uygun buldu. Ancak bu beste 1930 yılında değiştirilerek, Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı beste yürürlüğe girdi.

Üngör'ün bestesi aslında başka bir güfte için hazırlanmıştı. Bu yüzden, sözlerle müzik arasında bazı uyum eksiklikleri bulunuyordu. Örneğin, "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesinde "şafaklarda" kelimesi iki müzikal cümle arasında bölünmektedir.

Osman Zeki Üngör'ün bestesi, Edgar Manas tarafından armonize edildi ve bando düzenlemesi İhsan Servet Künçer tarafından yapıldı. Günümüzde de İstiklal Marşı, bu besteyle okunmaya devam etmektedir.