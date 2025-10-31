İstanbul'un o ilçelerinde yaşayanlar dikkat: BEDAŞ saat verdi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ, İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kentte bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrikler geçici süreyle kesilecek. Vatandaşlar, 'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt ararken, kesintinin etkileneceği ilçeler ve saat aralıkları da netleşti. İşte 31 Ekim 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve detaylı saat bilgileri...
Giriş Tarihi: 31.10.2025 12:53