İstanbul’un 33 ilçesinin isim kökeni ortaya çıktı: Kadıköy’den Ortaköy’e uzanan gizli tarih
İstanbul'un sokaklarında dolaşırken tabelalara çoğu zaman sadece bir adres olarak bakıyoruz. Oysa şehrin semt isimleri yüzyılların izini saklayan sessiz birer hikaye taşıyor. Bir dönem bağımsız köy olarak anılan Karaköy, Ortaköy, Arnavutköy ve Boyacıköy bugün kalabalıkların arasına karışsa da isimlerinin kökenleri hala geçmişten bugüne uzanan bir yolculuk gibi karşımızda duruyor.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:35