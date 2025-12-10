Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul’un 33 ilçesinin isim kökeni ortaya çıktı: Kadıköy’den Ortaköy’e uzanan gizli tarih

İstanbul'un sokaklarında dolaşırken tabelalara çoğu zaman sadece bir adres olarak bakıyoruz. Oysa şehrin semt isimleri yüzyılların izini saklayan sessiz birer hikaye taşıyor. Bir dönem bağımsız köy olarak anılan Karaköy, Ortaköy, Arnavutköy ve Boyacıköy bugün kalabalıkların arasına karışsa da isimlerinin kökenleri hala geçmişten bugüne uzanan bir yolculuk gibi karşımızda duruyor.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:35
İstanbul'un hafızasında saklı bu isimler şehrin ne kadar katmanlı bir geçmişe sahip olduğunu yeniden hatırlatıyor. Bu şehirde her sokak, her köşe ve her isim geçmişle bugünü birbirine bağlayan ince bir ip gibi.

Karaköy: "Karay Köy"den Günümüze

Semt isimlerinin tarihçesini A Haber muhabiri Meral Dağlılar aktardı.

Karaköy'ün adı bugüne ulaşırken küçük fakat anlamlı bir değişim geçirdi. Fatih Sultan Mehmet döneminde bölgeye yerleştirilen Karay Musevilerinden dolayı semtin eski adı "Karay Köy" olarak biliniyordu.

İbranice kökenli bu ad, "okuyan" ve "kitapla uğraşan" anlamına geliyordu. Zaman içinde telaffuz değişerek bugünkü halini aldı: Karaköy.

Karaköy'ün kalbi sayılan Galata Köprüsü ise İstanbul'un yaşayan sahnelerinden biri. İlk olarak 1845 yılında kurulan köprü, defalarca yenilendi ve bugünkü haliyle 1994'te hizmete açıldı.

Balıkçıları, martıları ve geçip giden vapurların sesiyle köprü artık sadece bir ulaşım noktası değil, İstanbul'un günlük hayatının ritmini tutan bir sembol.