İstanbul'un 23 ilçesi listede: Elektrik kesintisi 10 saat sürecek! Başakşehir, Beylikdüzü...

En Uzun Kesinti Başakşehir'de

Planlamaya göre kesintilerin süresi ilçelere göre değişiyor. Birçok ilçede 8 ila 9 saat arasında enerji kesintisi uygulanırken Başakşehir'de kesintinin 10 saate kadar uzaması bekleniyor. Bu nedenle elektrikli cihaz kullanan işletmeler ve evlerde hazırlık yapılması öneriliyor.