İstanbul'un 23 ilçesi listede: Elektrik kesintisi 10 saat sürecek! Başakşehir, Beylikdüzü...
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayanlar haftanın ilk gününe elektrik kesintisi gündemiyle hazırlanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 8 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılacak bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir kesinti programı uygulayacağını duyurdu. Şirket açıklamasına göre toplam 25 ilçenin 23'ünde elektrik kesintisi meydana gelecek.
Giriş Tarihi: 08.12.2025 10:09