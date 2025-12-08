Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'un 23 ilçesi listede: Elektrik kesintisi 10 saat sürecek! Başakşehir, Beylikdüzü...

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayanlar haftanın ilk gününe elektrik kesintisi gündemiyle hazırlanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 8 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılacak bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir kesinti programı uygulayacağını duyurdu. Şirket açıklamasına göre toplam 25 ilçenin 23'ünde elektrik kesintisi meydana gelecek.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 10:09
BEDAŞ, planlı kesinti programının enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtiyor. Bu kapsamda şebeke yenileme, trafo bakımı ve yatırım çalışmaları yürütülecek. Programın bazı bölgelerde kısa süreli, bazı bölgelerde ise uzun süreli olacağı ifade edildi.

En Uzun Kesinti Başakşehir'de

Planlamaya göre kesintilerin süresi ilçelere göre değişiyor. Birçok ilçede 8 ila 9 saat arasında enerji kesintisi uygulanırken Başakşehir'de kesintinin 10 saate kadar uzaması bekleniyor. Bu nedenle elektrikli cihaz kullanan işletmeler ve evlerde hazırlık yapılması öneriliyor.

İşte 8 Aralık 2025 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı;

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

BÜYÜKÇEKMECE