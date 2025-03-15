İstanbul'un 15 ilçesinde gidecek! Hangi mahallelerde elektrik yok? BEDAŞ duyurdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan güncel duyuruya göre, İstanbul'un 15 ilçesinde bugün planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti programına göre belirli mahallelerde elektrik kesintisi 6 ila 8 saat arasında sürecek. Özellikle 3 ilçede kesintilerin 8 saate kadar uzayabileceği belirtilirken diğer bölgelerde ise 6 saatlik kesintiler öngörülüyor. Peki bugün İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçeleri kapsıyor? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Mart tarihli BEDAŞ elektrik kesinti programı ve detaylar...