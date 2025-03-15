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İstanbul'un 15 ilçesinde gidecek! Hangi mahallelerde elektrik yok? BEDAŞ duyurdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan güncel duyuruya göre, İstanbul'un 15 ilçesinde bugün planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti programına göre belirli mahallelerde elektrik kesintisi 6 ila 8 saat arasında sürecek. Özellikle 3 ilçede kesintilerin 8 saate kadar uzayabileceği belirtilirken diğer bölgelerde ise 6 saatlik kesintiler öngörülüyor. Peki bugün İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçeleri kapsıyor? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Mart tarihli BEDAŞ elektrik kesinti programı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 09:57
İstanbul’un 15 ilçesinde gidecek! Hangi mahallelerde elektrik yok? BEDAŞ duyurdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruya göre, İstanbul'un 15 ilçesinde bugün planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yapılan açıklamaya göre bazı mahallelerde kesintiler 6 saat sürecek, 3 ilçede ise 8 saate kadar uzayabilecek. Kesinti programında belirtilen sürelere bağlı olarak, elektrik enerjisinin belirlenen saatlerde geri gelmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hangi ilçeler kesintiden etkilenecek? İşte 15 Mart tarihli İstanbul elektrik kesinti programının ayrıntıları...

İstanbul’un 15 ilçesinde gidecek! Hangi mahallelerde elektrik yok? BEDAŞ duyurdu

SULTANGAZİ

İstanbul’un 15 ilçesinde gidecek! Hangi mahallelerde elektrik yok? BEDAŞ duyurdu

SULTANGAZİ

İstanbul’un 15 ilçesinde gidecek! Hangi mahallelerde elektrik yok? BEDAŞ duyurdu

SİLİVRİ

İstanbul’un 15 ilçesinde gidecek! Hangi mahallelerde elektrik yok? BEDAŞ duyurdu

SİLİVRİ