Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi

İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de, özellikle Avrupa Yakası'nda başlayacak yağışların akşam saatlerinde tüm kenti etkisi altına alacağını belirterek olumsuz hava koşullarına karşı tedbir çağrısında bulundu. İşte 24 Ekim Cuma gününe ait il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:28
İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi

İstanbul yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde etkisini artırması öngörülen yağışlar, Boğaz çevresi başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olacak. İşte il il hava durumu tahminleri…

İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi

İSTANBULLULARA KRİTİK UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yeni bir gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi

Yapılan son değerlendirmelere göre, 24 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden sonra kentin Avrupa Yakası'ndan başlayacak yağışların, akşam ve gece saatlerinde etkisini artırarak Boğaz çevresi ve il genelinde kuvvetli şekilde hissedilmesi bekleniyor.

İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi

O SAAT ARALIĞINDA PİK YAPACAK

Yetkililer, 16.00 ile 08.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışlar için vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu.

İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi

MGM, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.