İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de, özellikle Avrupa Yakası'nda başlayacak yağışların akşam saatlerinde tüm kenti etkisi altına alacağını belirterek olumsuz hava koşullarına karşı tedbir çağrısında bulundu. İşte 24 Ekim Cuma gününe ait il il hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:28