İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi

İstanbul yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde etkisini artırması öngörülen yağışlar, Boğaz çevresi başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olacak. İşte il il hava durumu tahminleri…