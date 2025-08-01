Konserin organizasyon şirketi BrandUnion ise yaşanan aksaklıkların terör tehdidi nedeniyle olduğunu açıkladı:

'Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş, konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur... Etkinlik girişinde yaşanan yoğunluk ve zaman zaman oluşan gecikmeler, tamamen bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin bir sonucudur'

Terör tehdidi bu kadar ciddiyse normalde konserin iptal edilmesi gerekmez miydi?