Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul’daki konser skandalının ardından hastalığını açıkladı! Justin Timberlake ilk kez paylaştı

İstanbul’daki konser skandalının ardından hastalığını açıkladı! Justin Timberlake ilk kez paylaştı

Justin Timberlake, dünya turnesinin son ayağı için 11 yıl sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Ancak konser rezalete dönüştü. Justin Timberlake konserine girişte büyük bir izdiham yaşandı, insanlar saatlerce kapıda sıra bekledi. Mağdur olan birçok dinleyici tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken organizasyon şirketinden de dikkat çeken bir açıklama geldi. Konserin yankıları hala devam ederken Timberlake ise hayranlarını endişelendiren bir açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı, mücadele ettiği hastalığını konser sonrası sosyal medyadan ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:17
İstanbul’daki konser skandalının ardından hastalığını açıkladı! Justin Timberlake ilk kez paylaştı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı. "Mirrors" parçasıyla açılışı yapan Timberlake, konserde son çıkardığı "Everything I Thought It Was" albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi.

İstanbul’daki konser skandalının ardından hastalığını açıkladı! Justin Timberlake ilk kez paylaştı

Ancak Justin Timberlake'n İstanbul konseri adeta rezalete dönüştü. Konsere girişte büyük bir izdiham yaşandı, insanlar saatlerce kapıda sıra bekledi. Mağdur olan birçok dinleyici tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken organizasyon şirketinden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

İstanbul’daki konser skandalının ardından hastalığını açıkladı! Justin Timberlake ilk kez paylaştı

Sabah'tan Mevlüt Tezel, konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Önceki akşam İstanbul-İTÜ Stadyumu'nda düzenlenen Justin Timberlake konserine girişte büyük bir izdiham yaşandı, insanlar saatlerce kapıda sıra bekledi.

En düşük bilet fiyatı 3 bin 800'lerde seyrederken, 30 bin TL'ye kadar çıkan konserde bileti olduğu halde birçok insan içeriye geç girebildi.

İstanbul’daki konser skandalının ardından hastalığını açıkladı! Justin Timberlake ilk kez paylaştı

Binlerce kişi içeri giremediği için Timberlake de konsere geç çıktı ve sahnede 'Çok fazla insanın sırada beklediğini duydum, herkesin içeri girdiğinden emin olmam gerekiyordu. Gecikme için özür dilerim' demek zorunda kaldı.

Timberlake konserde dördüncü şarkısını seslendirdiği sırada bile konsere gecikmeli girenler oldu.

İstanbul’daki konser skandalının ardından hastalığını açıkladı! Justin Timberlake ilk kez paylaştı

Konserin organizasyon şirketi BrandUnion ise yaşanan aksaklıkların terör tehdidi nedeniyle olduğunu açıkladı:

'Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş, konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur... Etkinlik girişinde yaşanan yoğunluk ve zaman zaman oluşan gecikmeler, tamamen bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin bir sonucudur'

Terör tehdidi bu kadar ciddiyse normalde konserin iptal edilmesi gerekmez miydi?