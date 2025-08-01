Justin Timberlake, dünya turnesinin son ayağı için 11 yıl sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Ancak konser rezalete dönüştü. Justin Timberlake konserine girişte büyük bir izdiham yaşandı, insanlar saatlerce kapıda sıra bekledi. Mağdur olan birçok dinleyici tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken organizasyon şirketinden de dikkat çeken bir açıklama geldi. Konserin yankıları hala devam ederken Timberlake ise hayranlarını endişelendiren bir açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı, mücadele ettiği hastalığını konser sonrası sosyal medyadan ilk kez açıkladı.