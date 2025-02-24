İstanbul'a yeniden kar yağar mı? Meteoroloji'den 15 gün detayı: Sıcaklık 13 dereceye çıkıyor!
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgasının hafta başına kadar etkisini sürdüreceği ancak salı günü itibarıyla yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerine yükseleceği belirtildi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı olacak mı? İşte il il hava durumu raporu haberimizde.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:35 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 14:47