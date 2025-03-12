İstanbul'da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde hafif sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Öte yandan Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutları İstanbul'u etkisi altına alıyor. Uzmanlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşacak toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:02