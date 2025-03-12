İstanbul’da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek

İstanbul'da Çöl Tozu Etkisi: Bir Hafta Sürecek Uyarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un bu hafta boyunca Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altına gireceğini duyurdu. Prof. Dr. Toros, özellikle bu dönemde hava kalitesinin olumsuz yönde etkileneceğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Çöl Tozları Nereden Geliyor?

Baharla birlikte, Sahra Çölü ve Kuzey Afrika'nın çeşitli bölgelerinden atmosfere karışan tozlar, rüzgar akımlarıyla uzak bölgelere taşınabiliyor. Prof. Dr. Toros, bu doğa olayının mevsimsel bir süreç olduğunu belirterek, bu tozların Avrupa ve Türkiye'ye kadar ulaşabildiğini ifade etti. Çöl tozları, İstanbul'da da bir hafta boyunca etkili olacak.