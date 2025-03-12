Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek

İstanbul'da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde hafif sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Öte yandan Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutları İstanbul'u etkisi altına alıyor. Uzmanlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşacak toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:02
İstanbul’da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava koşullarında dikkat edilmesi gereken önemli değişiklikler yaşanacak. Yurdun batı kesimlerinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok bölge parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek. İstanbul ve çevresinde hafif sağanak yağış beklenirken, İzmir'in kuzey kesimlerinde de aynı hava durumu etkili olacak. Öte yandan, Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

İstanbul’da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek

İstanbul'da Çöl Tozu Etkisi: Bir Hafta Sürecek Uyarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un bu hafta boyunca Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altına gireceğini duyurdu. Prof. Dr. Toros, özellikle bu dönemde hava kalitesinin olumsuz yönde etkileneceğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Çöl Tozları Nereden Geliyor?
Baharla birlikte, Sahra Çölü ve Kuzey Afrika'nın çeşitli bölgelerinden atmosfere karışan tozlar, rüzgar akımlarıyla uzak bölgelere taşınabiliyor. Prof. Dr. Toros, bu doğa olayının mevsimsel bir süreç olduğunu belirterek, bu tozların Avrupa ve Türkiye'ye kadar ulaşabildiğini ifade etti. Çöl tozları, İstanbul'da da bir hafta boyunca etkili olacak.

İstanbul’da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek

Çamur Şeklinde Yağabilir

Afrika üzerinden taşınan toz bulutları, özellikle Marmara ve kuzey bölgelerinde etkili olacak. Bu toz bulutlarının havada asılı kalan ince tabakaları, normal koşullarda gözle görünmese de, yağışlarla birleşerek çamur şeklinde yeryüzüne inebilecek.

İstanbul’da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek

Hava Kalitesine Olumsuz Etkiler

Çöl tozlarının atmosferdeki çeşitli seviyelerde bulunabileceğini anlatan Toros, bu tozların hava kalitesinde büyük değişimlere yol açabileceğini söyledi. Tozlar, araçların üzerinde ve yüzeylerde gözlemlenebileceği gibi, özellikle güneşin doğuşu ve batışında gökyüzünü sarımtırak, turuncu ve kırmızı tonlarında gösterebilir. Bu doğal fenomen, zaman zaman daha belirgin hale gelebilir.

İstanbul’da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek

Solunum Yolu Hastalıkları Olanlar Dikkat!
Çöl tozlarının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri de göz ardı edilmemeli. İnce kum, kil ve mineral parçacıkları içeren bu tozlar hava kalitesini düşürerek astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıkları olan kişilerde ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Prof. Dr. Toros, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin, açık hava aktivitelerinden kaçınmalarını ve bu süreçte dikkatli olmalarını önerdi.