İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 20-21 Şubat kar tatili haberi gelir mi? İstanbul Valiliği son açıklamalar!
İstanbul soğuk ve karla kaplı bir hafta geçirecek gibi görünüyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte İstanbul'da kar yağışı 19 Şubat Çarşamba günü başlıyor ve 21-22 Şubat tarihlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Kar yağışı şehir genelinde etkili olacak ve 4 gün sürecek. Peki, okullar tatil olacak mı? İşte merak edilen açıklamalar haberimizde.
Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 08:20