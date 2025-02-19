İstanbul’da okullar tatil olacak mı? 20-21 Şubat kar tatili haberi gelir mi? İstanbul Valiliği son açıklamalar!

Perşembe günü kuvvetlenecek olan kar yağışı, cuma ve cumartesi günleri en yoğun şeklini alacak. Macit, İstanbul'daki sıcaklıkların 8 ila 12 derece arasında düşeceğini, gece sıcaklıklarının ise sıfırın altında -1 ile -2 dereceye kadar inebileceğini belirtti. İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinin kar yağışından daha fazla etkilenmesi bekleniyor.