Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 20-21 Şubat kar tatili haberi gelir mi? İstanbul Valiliği son açıklamalar!

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 20-21 Şubat kar tatili haberi gelir mi? İstanbul Valiliği son açıklamalar!

İstanbul soğuk ve karla kaplı bir hafta geçirecek gibi görünüyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte İstanbul'da kar yağışı 19 Şubat Çarşamba günü başlıyor ve 21-22 Şubat tarihlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Kar yağışı şehir genelinde etkili olacak ve 4 gün sürecek. Peki, okullar tatil olacak mı? İşte merak edilen açıklamalar haberimizde.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 08:20
İstanbul’da okullar tatil olacak mı? 20-21 Şubat kar tatili haberi gelir mi? İstanbul Valiliği son açıklamalar!

İstanbul'u etkisi altına alacak soğuk hava dalgası 19 Şubat Çarşamba günü itibarıyla kar yağışını da beraberinde getiriyor. Hava sıcaklıklarının -2 dereceye kadar düşmesi beklenirken öğrenciler ve veliler İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda büyük bir merak içinde.

İstanbul’da okullar tatil olacak mı? 20-21 Şubat kar tatili haberi gelir mi? İstanbul Valiliği son açıklamalar!

Kar Yağışı 4 Gün Sürecek: Sıcaklıklar 2 Dereceye Kadar Düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in verdiği bilgilere göre, İstanbul'da kar yağışı çarşamba gününden itibaren başlayacak.

İstanbul’da okullar tatil olacak mı? 20-21 Şubat kar tatili haberi gelir mi? İstanbul Valiliği son açıklamalar!

Perşembe günü kuvvetlenecek olan kar yağışı, cuma ve cumartesi günleri en yoğun şeklini alacak. Macit, İstanbul'daki sıcaklıkların 8 ila 12 derece arasında düşeceğini, gece sıcaklıklarının ise sıfırın altında -1 ile -2 dereceye kadar inebileceğini belirtti. İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinin kar yağışından daha fazla etkilenmesi bekleniyor.

İstanbul’da okullar tatil olacak mı? 20-21 Şubat kar tatili haberi gelir mi? İstanbul Valiliği son açıklamalar!

İstanbul'da Okullar Tatil Olur Mu? Meteorolojik Değerlendirmeler

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kar yağışının İstanbul'da 20-21 Şubat tarihlerinde etkili olacağını vurguladı. Tek, kar yağışının özellikle Anadolu Yakası'ndan başlayıp şehri tamamıyla etkisi altına alacağını söyledi. Çamlıca, Karlıtepe gibi yüksek bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşabileceği ifade edilirken, okulların tatil olma ihtimali yüksek görünüyor.

İstanbul’da okullar tatil olacak mı? 20-21 Şubat kar tatili haberi gelir mi? İstanbul Valiliği son açıklamalar!

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de İstanbul'daki sıcaklıkların gündüz 2, gece ise sıfırın altında olacağını belirterek, kar yağışının hafta boyunca süreceğini ve özellikle kentin kuzey kesimlerinde etkili olacağını ifade etti. Özdemir, Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile gibi bölgelerde kar birikintilerinin daha fazla olmasını beklediklerini kaydetti.