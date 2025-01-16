İstanbul'da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru 15 cevap | TOKİ ve Emlak Konut harekete geçti

İKİ YÖNTEMLİ DÖNÜŞÜM

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konut için de 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor. Hak sahibine bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için de 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.