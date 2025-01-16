Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru 15 cevap | TOKİ ve Emlak Konut harekete geçti

İstanbul'da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru 15 cevap | TOKİ ve Emlak Konut harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde alınan ağır yaranın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı özellikle megakent İstanbul için harekete geçti. Bakanlık tarafından başlatılan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile milyonlarca kişi evini kentsel dönüşümle yenileme fırsatı buldu. Bakan Murat Kurum, bugün yaptığı paylaşımda bir kez daha çağrı yaptı. Peki kimler faydalanır? Başvuru nasıl yapılır? Kredi için gelir şartı var mı? İşte Yarısı Bizden Kampanyası hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 13:45
İstanbul’da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru s15 cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığın kentsel dönüşüm için İstanbul'da başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla evini dönüştüren hak sahiplerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, İstanbullulara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

İstanbul’da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru s15 cevap
İstanbul'da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı!

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulviye Hanım, 'Yarısı Bizden' kampanyamızdan yararlandı, evini yeniledi. Artık afete dirençli yuvasında güvenle oturuyor. Şimdi tüm İstanbullulara da bir çağrısı var: Evinizi kentsel dönüşüme verin. Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru s15 cevap

İKİ YÖNTEMLİ DÖNÜŞÜM

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konut için de 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor. Hak sahibine bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için de 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.

İstanbul’da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru s15 cevap

Bu şekilde bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.

İstanbul’da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru s15 cevap

TOKİ VE EMLAK KONUT İŞ BİRLİĞİ

Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar 'Yarısı Bizden' kampanyasının 700 bin TL'lik hibe desteğini kullanabiliyor.