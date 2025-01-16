İstanbul'da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru 15 cevap | TOKİ ve Emlak Konut harekete geçti
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde alınan ağır yaranın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı özellikle megakent İstanbul için harekete geçti. Bakanlık tarafından başlatılan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile milyonlarca kişi evini kentsel dönüşümle yenileme fırsatı buldu. Bakan Murat Kurum, bugün yaptığı paylaşımda bir kez daha çağrı yaptı. Peki kimler faydalanır? Başvuru nasıl yapılır? Kredi için gelir şartı var mı? İşte Yarısı Bizden Kampanyası hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 13:45