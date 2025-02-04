İstanbul’da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Ülkenin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava görülürken, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz bölgesinde aralıklı yağış bekleniyor.