İstanbul'da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, peş peşe yaptığı açıklamalarla İstanbul'u etkisi altına alacak soğuk hava dalgası konusunda uyardı. Sibirya kökenli sistemin etkisiyle hava sıcaklıkları yarından itibaren hızla düşecek ve İstanbul kışı tam anlamıyla hissedecek. Çarşamba günü itibarıyla kar yağışının başlamasıyla kent beyaza bürünecek. Peki hangi ilçelerde kar yağacak? 4 Şubat İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:48