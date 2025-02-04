Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!

İstanbul'da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, peş peşe yaptığı açıklamalarla İstanbul'u etkisi altına alacak soğuk hava dalgası konusunda uyardı. Sibirya kökenli sistemin etkisiyle hava sıcaklıkları yarından itibaren hızla düşecek ve İstanbul kışı tam anlamıyla hissedecek. Çarşamba günü itibarıyla kar yağışının başlamasıyla kent beyaza bürünecek. Peki hangi ilçelerde kar yağacak? 4 Şubat İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:48
İstanbul’da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Ülkenin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava görülürken, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz bölgesinde aralıklı yağış bekleniyor.

İstanbul’da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!

Kar, Yağmur ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak ve Denizli gibi illerde sağanak yağış görülmesi beklenirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini artıracağı belirtiliyor.

İstanbul’da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!

Özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgarın (50-80 km/saat) etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

İstanbul’da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!

Sıcaklık Düşüyor, Buzlanma ve Don Tehlikesi Var

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunurken, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul’da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!

İstanbul'da Kar Haftası: Sibirya Soğukları Geliyor

İstanbul, yeni haftayla birlikte Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklığının salı gününden itibaren hızla düşmesi beklenirken, çarşamba gününden itibaren kent genelinde kar yağışı etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları soğuk hava ve olası ulaşım aksaklıklarına karşı uyardı.