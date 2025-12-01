İstanbul'da ev Çeşme'de milyonluk yazlık! Boşanma ve velayet iddiasına Cenk Tosun'dan yanıt geldi
Futbol arenasının popüler isimlerinden Cenk Tosun ve 9 yıllık eşi Ece Tosun hakkında ortaya atılan 'boşanma' iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, kulisler bir anda hareketlendi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan söylentiler merak uyandırırken, sessizliğini bozan ilk isim Cenk Tosun oldu. Ünlü futbolcu, evlilikleriyle ilgili ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından net bir yanıt vererek söylentilere noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:21