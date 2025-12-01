Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da ev Çeşme'de milyonluk yazlık! Boşanma ve velayet iddiasına Cenk Tosun'dan yanıt geldi

İstanbul'da ev Çeşme'de milyonluk yazlık! Boşanma ve velayet iddiasına Cenk Tosun'dan yanıt geldi

Futbol arenasının popüler isimlerinden Cenk Tosun ve 9 yıllık eşi Ece Tosun hakkında ortaya atılan 'boşanma' iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, kulisler bir anda hareketlendi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan söylentiler merak uyandırırken, sessizliğini bozan ilk isim Cenk Tosun oldu. Ünlü futbolcu, evlilikleriyle ilgili ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından net bir yanıt vererek söylentilere noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:21
İstanbul’da ev Çeşme’de milyonluk yazlık! Boşanma ve velayet iddiasına Cenk Tosun’dan yanıt geldi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun'la ilgili ortaya atılan boşanma iddiaları magazin gündemini adeta yerinden oynattı.

İstanbul’da ev Çeşme’de milyonluk yazlık! Boşanma ve velayet iddiasına Cenk Tosun’dan yanıt geldi

2016 yılında dünyaevine giren, Arden ve Alin adında iki çocuk sahibi çift hakkındaki söylentiler sosyal medyada da hızla yayıldı.

İstanbul’da ev Çeşme’de milyonluk yazlık! Boşanma ve velayet iddiasına Cenk Tosun’dan yanıt geldi

Söz konusu iddiaya göre Cenk Tosun'un 9 senelik evliliği sona erdi. Ünlü futbolcu ile eşi Ece bir süre önce ayrılma kararı aldı.

İstanbul’da ev Çeşme’de milyonluk yazlık! Boşanma ve velayet iddiasına Cenk Tosun’dan yanıt geldi

İkilinin yakın çevrelerinin iddiasına göre çift evliliklerini kurtarmak için çaba sarf etti ancak olmadı.

İstanbul’da ev Çeşme’de milyonluk yazlık! Boşanma ve velayet iddiasına Cenk Tosun’dan yanıt geldi

Boşanmaya karar veren ikili bir süre önce evliliklerini bitirdi.

Öte yandan Anadolu Yakası'ndaki lüks bir sitede oturan Tosun'un villadan taşındığı ve başka bir eve çıktığı iddia edildi.