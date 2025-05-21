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İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama

21 Mayıs 2025 sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde hissedilen depremler, halk arasında endişe yarattı. Özellikle İstanbul'da birçok kişi sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu paylaşarak yaşanan sarsıntıyı teyit etmeye çalıştı. Vatandaşlar, son depremlerin nerede, ne zaman ve hangi şiddette gerçekleştiğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu anlık verileri takip ediyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 08:55
İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama

21 Mayıs 2025 sabah saatlerinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hissedilen depremler, halkta tedirginliğe yol açtı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları sarsıntıyı paylaşırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler anlık olarak takip edilmeye başlandı. Uzmanlar, yaşanan bu hareketliliğin ardından artçı sarsıntıların olabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

📍 21 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilen bir deprem, vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı. AFAD verilerine göre Marmara Denizi açıklarında, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

2025-05-20 23:36:53 40.815 28.38583 8.16 MW 4.0 Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul)
İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama

🗺️ AFAD VE KANDİLLİ'DEN ANLIK DEPREM TAKİBİ

Vatandaşlar, meydana gelen depremleri ve artçı sarsıntıları anlık olarak takip edebilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerini kullanabilirler:

AFAD Son Depremler: https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli Rasathanesi Son Depremler: https://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/

İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama

🧭 DEPREM RİSKİNİZİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

AFAD Türkiye genelindeki deprem risk haritasını vatandaşların erişimine sunmuştur. İstanbul'daki risk durumunuzu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası: https://www.afad.gov.tr/turkiye-deprem-tehlike-haritasiAFAD

Bu interaktif harita sayesinde, yaşadığınız bölgenin deprem risk seviyesini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama

🛡️ DEPREM ÖNCESİ, ANI VE SONRASI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

AFAD, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemleri vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama

Not: Bu haber, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kaynak: takvim.com.tr

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