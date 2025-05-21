İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama

21 Mayıs 2025 sabah saatlerinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hissedilen depremler, halkta tedirginliğe yol açtı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları sarsıntıyı paylaşırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler anlık olarak takip edilmeye başlandı. Uzmanlar, yaşanan bu hareketliliğin ardından artçı sarsıntıların olabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

📍 21 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilen bir deprem, vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı. AFAD verilerine göre Marmara Denizi açıklarında, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.