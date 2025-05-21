İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama

21 Mayıs 2025 sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde hissedilen depremler, halk arasında endişe yarattı. Özellikle İstanbul'da birçok kişi sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu paylaşarak yaşanan sarsıntıyı teyit etmeye çalıştı. Vatandaşlar, son depremlerin nerede, ne zaman ve hangi şiddette gerçekleştiğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu anlık verileri takip ediyor.
21 Mayıs 2025 sabah saatlerinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hissedilen depremler, halkta tedirginliğe yol açtı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları sarsıntıyı paylaşırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler anlık olarak takip edilmeye başlandı. Uzmanlar, yaşanan bu hareketliliğin ardından artçı sarsıntıların olabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.
İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilen bir deprem, vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı. AFAD verilerine göre Marmara Denizi açıklarında, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.
|2025-05-20 23:36:53
|40.815
|28.38583
|8.16
|MW
|4.0
|Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul)