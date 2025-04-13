İstanbul'da 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 9 saat sürecek! 14 Nisan kesinti listesi
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için dikkat edilmesi gereken bir gelişme yaşandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 14 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'un 23 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Yayımlanan programda elektrik kesintilerinin süresi bazı ilçelerde 9 saate kadar çıkarken bazı bölgelerde ise 8 saatlik kesintiler öngörülüyor. Peki hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte merak edilen liste.
Giriş Tarihi: 13.04.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 10:27