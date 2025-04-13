Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 9 saat sürecek! 14 Nisan kesinti listesi

İstanbul'da 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 9 saat sürecek! 14 Nisan kesinti listesi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için dikkat edilmesi gereken bir gelişme yaşandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 14 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'un 23 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Yayımlanan programda elektrik kesintilerinin süresi bazı ilçelerde 9 saate kadar çıkarken bazı bölgelerde ise 8 saatlik kesintiler öngörülüyor. Peki hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte merak edilen liste.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 10:27
İstanbul’da 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 9 saat sürecek! 14 Nisan kesinti listesi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için 14 Nisan tarihinde önemli bir duyuru yapıldı. BEDAŞ 14 Nisan tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Çalışmaların yoğunlukla yürütüleceği bölgelerde bazı mahallelerde kesintiler uzun süreli olacak.

İstanbul’da 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 9 saat sürecek! 14 Nisan kesinti listesi

Başakşehir'deki bazı mahallelerde, bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinin süresi 9 saate kadar uzanacak. Diğer ilçelerde ise kesintiler 8 saat civarında sürecek. BEDAŞ vatandaşları kesintilerden etkilenmemeleri için gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

İstanbul’da 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 9 saat sürecek! 14 Nisan kesinti listesi

İşte 14 Nisan Pazartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;

İstanbul’da 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 9 saat sürecek! 14 Nisan kesinti listesi

ARNAVUTKÖY

İstanbul’da 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 9 saat sürecek! 14 Nisan kesinti listesi

ARNAVUTKÖY