İstanbul'da 10 Ekim 2025'te bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, kesintilerin saat ve ilçe detaylarını paylaşırken, çalışmaların bazı noktalarda 10 saate kadar sürebileceği bildirildi. İşte güncel BEDAŞ elektrik kesintisi listesi…