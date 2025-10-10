İstanbul'da 10 saat sürecek! O ilçeler için BEDAŞ uyarı verdi
İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından ilçe ve saat detaylarıyla duyuruluyor. Haftanın son iş günü kent genelinde yaşanacak elektrik kesintileri listelendi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilen kesintiler 10 saate kadar sürebiliyor. Peki bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ekim 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi güncel liste...
Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:36