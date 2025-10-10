Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da 10 saat sürecek! O ilçeler için BEDAŞ uyarı verdi

İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından ilçe ve saat detaylarıyla duyuruluyor. Haftanın son iş günü kent genelinde yaşanacak elektrik kesintileri listelendi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilen kesintiler 10 saate kadar sürebiliyor. Peki bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ekim 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi güncel liste...

Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:36
İstanbul'da 10 Ekim 2025'te bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, kesintilerin saat ve ilçe detaylarını paylaşırken, çalışmaların bazı noktalarda 10 saate kadar sürebileceği bildirildi. İşte güncel BEDAŞ elektrik kesintisi listesi…

