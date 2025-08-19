Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'a kısa süreli sağanak sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: O gün kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklar kademeli artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son verilere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Raporda İstanbul başta olmak üzere bazı illerde ani ve yerel sağanak geçişlerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Peki İstanbul'da ne zaman yağmur yağacak? Bugün yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İşte 19 Ağustos il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 19.08.2025 06:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM, megakentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış konusunda peş peşe uyarılar yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre kentte özellikle öğleden sonra kısa süreli fakat etkili sağanakların görülmesi öngörülüyor.

5 Günlük Tahmin Tablosu Açıklandı

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin altına inmeyecek.

Ancak özellikle çarşamba günü gök gürültülü sağanak dikkat çekiyor.

Salı: Parçalı bulutlu, 31/21°C

Çarşamba: Gökgürültülü sağanak, 30/22°C

Perşembe: Açık, 31/21°C

Cuma: Açık, 31/20°C

Cumartesi: Açık, 33/23°C

AKOM, çarşamba günü için ayrıca "yerel ve kısa süreli kuvvetli yağış" uyarısı yaptı. Vatandaşların, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Genelinde Hava Durumu
19 Ağustos Salı

Yağışlı hava batıdan doğuya ilerliyor. Marmara ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. İç Ege ve Akdeniz'in batı kıyılarında da yerel yağışlar etkisini sürdürecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşarak mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.