İstanbul'a kısa süreli sağanak sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: O gün kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklar kademeli artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son verilere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Raporda İstanbul başta olmak üzere bazı illerde ani ve yerel sağanak geçişlerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Peki İstanbul'da ne zaman yağmur yağacak? Bugün yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İşte 19 Ağustos il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 19.08.2025 06:43