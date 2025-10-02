Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul TOKİ kiralık konut projesi daire fiyatları 2025: İstanbul TOKİ kiralık daire nasıl tutulur, şartları neler? Hangi ilçelerde olacak?

500 bin sosyal konut projesinde yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü dev kampanyada bu kez İstanbul'a dair dikkat çekici bir adım atıldı. Proje kapsamında inşa edilecek konutların bir bölümünün satışa değil, kiralık olarak planlandığı açıklandı. Peki kiralık daire fiyatları ne kadar olacak, hangi ilçeler kapsamda? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:51
Cumhurbaşkanlığı tarafından bu ay açıklanması beklenen 500 bin sosyal konut kampanyası yalnızca satış odaklı olmayacak. Gayrimenkul uzmanlarının tahminlerine göre, bu konutların bir kısmı kiralık konut rezervi için ayrılacak.

Daire Tipleri Nasıl Olacak?
Kiralık projelerde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri üzerinde duruluyor. Mevcut sosyal konutlarda 1+1 daireler pek üretilmese de kiralık seçenekte özellikle yeni evlenen genç çiftler için bu tip daireler gündeme gelebilir.

Yoğunluğun ise 2+1 dairelerde olması öngörülüyor. 3+1 daireler daha geniş ailelere yönelik olarak planlanabilir.

Kira Bedelleri Nasıl Belirlenecek?
Kiralık sosyal konutlar dar gelirli vatandaşlara yönelik olacağı için kira fiyatlarının düşük tutulması planlanıyor. Global kabul gören uygulamaya göre kira bedeli, hanehalkı gelirinin üçte birini aşmayacak şekilde belirlenebilir.

Örneğin bir hanenin aylık geliri 30 bin TL ise kira 10 bin TL'nin üzerinde olmayacak.