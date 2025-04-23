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İstanbul hangi fay hattı üzerinden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? 2025 MTA diri fay haritası

Türkiye'nin diri fay hatları ve deprem tehlikesi haritası milyonlarca vatandaşın oturduğu bölgenin güvenli olup olmadığını merak etmesine yol açıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen 2025 Türkiye Diri Fay Haritası yüksek risk taşıyan il ve ilçeleri tek tek ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:28
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? 2025 MTA diri fay haritası: Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor?

Türkiye'de yaşayan herkesin, oturduğu bölgenin deprem riskine dair bilgi sahibi olması hayati önem taşıyor. Bilimsel verilerle desteklenen bu tür uygulamalar sadece bireysel güvenlik açısından değil kent planlaması ve yapı denetimi gibi toplumsal güvenlik alanlarında da kritik rol oynuyor.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? 2025 MTA diri fay haritası: Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor?

Diri Fay Nedir? Neden Önemlidir?

"Diri fay", bilimsel olarak tarihsel dönemde deprem üretmiş ve gelecekte de üretebilme potansiyeline sahip faylara verilen isimdir. Bu tür faylar, yer kabuğundaki hareketliliği yansıtır ve aktif jeolojik süreçlerin tam merkezindedir. Türkiye, Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alması sebebiyle bu tür aktif fayların en yoğun bulunduğu ülkelerden biri konumunda.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? 2025 MTA diri fay haritası: Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor?

2025 Diri Fay Haritası Yenilendi: 45 İl ve 110 İlçe Tehlike Altında

MTA tarafından yayımlanan ve AFAD'ın dijital ortamda sunduğu interaktif Türkiye Deprem Tehlike Haritası sayesinde vatandaşlar artık oturdukları bölgenin deprem riski durumunu kolayca sorgulayabiliyor.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? 2025 MTA diri fay haritası: Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor?

Haritada 45 ilin doğrudan diri fay hattı üzerinde yer aldığı tespit edilirken, bu illere bağlı 110 ilçenin de doğrudan tehlike altında olduğu bildirildi.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? 2025 MTA diri fay haritası: Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor?

Diri Fay Üzerinde Olan Başlıca İller:

Aksaray

Aydın

Balıkesir

Bolu

Burdur

Bursa

Bingöl

Denizli

Eskişehir

Erzincan

Erzurum

Hakkari

Hatay

İzmir

Kahramanmaraş

Manisa

Muğla

Kocaeli

Konya

Osmaniye

Sakarya

Tokat