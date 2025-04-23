İstanbul hangi fay hattı üzerinden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? 2025 MTA diri fay haritası

Türkiye'de yaşayan herkesin, oturduğu bölgenin deprem riskine dair bilgi sahibi olması hayati önem taşıyor. Bilimsel verilerle desteklenen bu tür uygulamalar sadece bireysel güvenlik açısından değil kent planlaması ve yapı denetimi gibi toplumsal güvenlik alanlarında da kritik rol oynuyor.