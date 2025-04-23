İstanbul hangi fay hattı üzerinden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? 2025 MTA diri fay haritası
Türkiye'nin diri fay hatları ve deprem tehlikesi haritası milyonlarca vatandaşın oturduğu bölgenin güvenli olup olmadığını merak etmesine yol açıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen 2025 Türkiye Diri Fay Haritası yüksek risk taşıyan il ve ilçeleri tek tek ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:28