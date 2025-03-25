Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul elektrik kesintisi: 25 Mart Salı BEDAŞ elektrik kesintisi ilçe ilçe liste

İstanbul elektrik kesintisi: 25 Mart Salı BEDAŞ elektrik kesintisi ilçe ilçe liste

İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki 25 Mart 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul merkezli elektrik bakım ve onarım çalışmaları yapılacak noktaları bir araya getirdik. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi ilçe ilçe detaylar.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:35
İstanbul elektrik kesintisi: 25 Mart Salı BEDAŞ elektrik kesintisi ilçe ilçe liste

İstanbul'da 25 Mart 2025 Salı günü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından duyurulan bilgilere göre, Avrupa ve Anadolu yakasında birçok mahalle ve sokakta elektrik kesintileri olacağı belirtiliyor. Vatandaşların bu süreçte olumsuz etkilenmemeleri adına kesintilerin yaşanacağı bölgeler hakkında bilgi sahibi olmaları oldukça önemli. Peki BEDAŞ kesinti bildirimi yapılan ilçeler hangileri? İşte anlık İstanbul elektrik kesintisi noktaları...

İstanbul elektrik kesintisi: 25 Mart Salı BEDAŞ elektrik kesintisi ilçe ilçe liste

↪ 25 Mart 2025 Salı İstanbul Elektrik Kesintisi

İstanbul elektrik kesintisi: 25 Mart Salı BEDAŞ elektrik kesintisi ilçe ilçe liste

↪ 25 Mart 2025 Salı İstanbul Elektrik Kesintisi

İstanbul elektrik kesintisi: 25 Mart Salı BEDAŞ elektrik kesintisi ilçe ilçe liste

↪ 25 Mart 2025 Salı İstanbul Elektrik Kesintisi

İstanbul elektrik kesintisi: 25 Mart Salı BEDAŞ elektrik kesintisi ilçe ilçe liste

↪ 25 Mart 2025 Salı İstanbul Elektrik Kesintisi