İstanbul'da 25 Mart 2025 Salı günü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından duyurulan bilgilere göre, Avrupa ve Anadolu yakasında birçok mahalle ve sokakta elektrik kesintileri olacağı belirtiliyor. Vatandaşların bu süreçte olumsuz etkilenmemeleri adına kesintilerin yaşanacağı bölgeler hakkında bilgi sahibi olmaları oldukça önemli. Peki BEDAŞ kesinti bildirimi yapılan ilçeler hangileri? İşte anlık İstanbul elektrik kesintisi noktaları...