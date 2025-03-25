İstanbul elektrik kesintisi: 25 Mart Salı BEDAŞ elektrik kesintisi ilçe ilçe liste
İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki 25 Mart 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul merkezli elektrik bakım ve onarım çalışmaları yapılacak noktaları bir araya getirdik. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi ilçe ilçe detaylar.
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:35